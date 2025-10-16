[서울데이터랩]밈코어 플레어 카스파 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 17일 기준, 1시간 등락률 상위 종목 중 가장 주목받고 있는 종목은 밈코어다. 밈코어는 현재 2,907원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.25% 상승했다. 하지만 24시간 기준으로는 3.24% 하락한 상태다. 거래량은 216억 3,990만 원으로 시가총액은 3조 221억 원, 시가총액 순위는 44위를 기록하고 있다. 단기적인 등락세에 비해 거래량이 활발한 편이다.플레어 역시 1시간 동안 0.25% 상승하며 주목을 받고 있다. 현재 27원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 0.07% 상승했다. 거래량은 159억 5,956만 원으로 시가총액 2조 698억 원을 기록하고 있으며, 시가총액 순위는 57위다. 플레어는 시세 변동이 크지 않지만, 일정한 상승세를 유지하고 있는 모습을 보인다.카스파는 현재 83원에 거래되며, 1시간 동안 0.15% 상승했다. 다만 24시간 기준으로는 2.73% 하락했다. 거래량은 924억 3,718만 원으로, 시가총액 2조 2,377억 원을 기록하고 있으며 시가총액 순위는 55위다. 높은 거래량에도 불구하고, 최근의 하락세가 두드러진다.한편, 팍스 골드는 현재 600만 6,492원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.10% 상승했다. 24시간 등락률은 1.85% 상승으로, 비교적 안정적인 상승세를 보이고 있다. 테더 골드도 현재 598만 1,980원에 거래되며, 1시간 동안 0.05% 상승했다. 24시간 기준으로는 1.66% 상승했다.같은 시각, 레오는 현재 1만 3,759원에 거래되며, 1시간 동안 0.04% 상승했다. 리플 USD는 1,424원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.04% 상승했다. 페이팔 USD는 1,423원에 거래되며, 1시간 동안 0.02% 상승했다. USDe는 1,424원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.01% 상승했다. 퍼스트 디지털 USD는 1,421원에 거래되며, 1시간 동안 0.01% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자