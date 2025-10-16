민폐 고객에 칼 빼 든 스타벅스 “외부 음식 제지”

2025-10-16 19면

그동안 외부 음식을 갖고 와 먹는 데에 큰 제한을 두지 않았던 국내 스타벅스 매장이 앞으로 이를 제지하기로 했다.스타벅스코리아는 이번 주부터 전국 모든 매장에서 외부 음료와 음식의 취식 제한 안내를 진행하고 있다고 15일 밝혔다. 일부 스타벅스 매장에는 ‘외부 음식 취식 제한’ 안내문을 통해 “매장 내에서는 준비된 메뉴를 이용해달라”라고 공지했다. 다만 유아의 이유식 섭취는 허용한다.그동안 스타벅스는 커피 향을 저해할 정도로 냄새가 심한 외부 음식에 대해서는 매장 내 취식을 제한해왔으나 그 외 빵, 과일 등을 먹는 것은 제재하지 않았다. 하지만 일부 소비자가 매장에서 떡볶이나 도시락, 라면 등을 먹는 사례가 나오고 아예 주문 없이 외부 음식만 먹고 가는 경우까지 나오면서 논란이 됐고 이에 전 매장에 대한 운영 방침을 바꿨다.최근 스타벅스는 무질서하게 매장을 이용하는 고객이 늘면서 골머리를 앓아왔다. 개인용 데스크톱, 프린터, 멀티탭 등을 설치해 장시간 매장에 머무는 ‘카공족’(카페에서 공부하는 사람들) 행태가 논란이 되자 지난 8월엔 이러한 행위를 금지하기로 했다.박은서 기자