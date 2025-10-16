서울·분당·과천·하남, 전세 끼고 집 못 산다

‘초강력’ 10·15 부동산 대책 발표

정부가 '10·15 부동산 대책'을 발표한 15일 서울 마포구의 부동산 밀집 상가 매물 안내판이 텅 비어 있다. 정부는 이날 부동산 관계장관회의를 열고 서울 전역과 경기도 12개 곳 등 총 37곳을 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역 등 '삼중 규제지역'으로 묶고 금융 규제를 강화하는 초강력 대책을 내놨다.

2025-10-16

서울 25개 자치구와 분당·과천·하남 등 경기 12개 지역을 규제지역(조정대상지역 및 투기과열지구)으로 확대 지정하고 토지거래허가구역(토허구역)으로 묶는 방안이 발표됐다.해당 지역에선 오는 20일부터 전세를 낀 매매(갭 투자)가 금지되고 2년 실거주 요건을 충족해야 한다. 또 대출 규제도 추가했다. 25억원 초과 주택에 대한 주택담보대출 한도가 2억원으로 줄어들고, 신용대출을 1억원 넘게 받으면 대출 실행일로부터 1년간 규제지역에서 주택을 살 수 없다.국토교통부·기획재정부·금융위원회·국무조정실·국세청은 15일 정부서울청사에서 부동산관계장관회의를 열고 이런 내용의 ‘주택시장 안정화 대책’을 발표했다. 6·27 대출 규제와 9·7 공급대책에도 수도권 집값이 잡히지 않자 이재명 정부가 한 달여 만에 초강력 규제안을 망라한 세 번째 대책을 내놓은 것이다. 정부는 이번 대책에선 꺼내지 않았지만, 가격 상승 흐름이 계속될 경우 보유세 강화를 비롯한 추가 규제도 예고했다.정부는 조정대상지역·투기과열지구·토지거래허가구역 등 ‘3중 규제지역’을 현재의 강남 3구(강남구·송파구·서초구)·용산구에서 서울 전역과 경기 12곳 등 총 37곳으로 확대하기로 했다. 서울의 모든 자치구와 경기 과천, 광명, 성남 분당·수정·중원구, 수원 영통·장안·팔달구, 안양 동안구, 용인 수지구, 의왕, 하남이 포함됐다. 조정대상지역과 투기과열지역은 관보에 고시되는 16일 자로 발효된다.﻿서울 전체와 경기 지역이 토허구역으로 함께 묶인 것은 사상 처음이다. 지금껏 가장 강력한 규제로 평가됐던 2017년 8·2 대책조차 서울 전역과 과천 일부, 세종 등을 투기과열지구로 지정했을 뿐이다.정부가 초강수를 둔 것은 두 차례의 대책에도 집값이 잡힐 조짐이 보이지 않아서다. 투기과열지구는 최근 3개월 주택가격 상승률이 소비자물가 상승률보다 1.5배 높으면 지정할 수 있다. 한국부동산원에 따르면 서울의 주택종합 매매가격 지수는 전달 대비 7월 0.75%, 8월 0.45%, 9월 0.58% 상승했다. 특히 성동구(1.49%), 송파구(1.30%), 용산구(1.20%), 마포구(1.17%) 등 ‘한강벨트’ 지역은 1% 넘게 급등했다.국토부는 ‘암 수술’에 비유했다. 병변의 주변까지 도려내 전이를 막겠다는 의미다. 김규철 국토부 주택토지실장은 “현재 주택시장 상황이 수급 불균형 우려에다 금리 인하 가능성 등이 더해져 적기에 대응하지 않으면 시장을 전면적으로 관리할 수 없는 상황에 놓인다고 판단했다”고 설명했다.토지거래허가구역은 주택가격 상승의 주요 원인 중 하나로 지목되는 갭 투자가 불가능하다는 점에서 투기 수요를 전면 차단하는 조치다. 토허구역으로 지정되면 주택을 취득할 때 지방자치단체에 실거주 목적을 증명하고 허가받아야 한다. 취득 후 4개월 안에 입주해 2년간 살아야 한다.기존에는 아파트만 대상이었지만 ‘동일 단지 내 아파트가 1개 동 이상 포함된 연립·다세대 주택’까지 확대한 점도 눈에 띈다. 용산구 나인원한남, 한남더힐 등 일부 단지는 아파트와 4층 이하 연립주택이 포함돼 있다. 연립주택은 현재 아파트와 거래 가격이 같은 수준에서 형성되지만 규제 적용이 어려웠다. 이들 지역에 대한 토허구역 지정 기간은 오는 20일부터 내년 12월 31일까지다. 정부는 시장 상황에 따라 연장 여부를 검토할 계획이다.투과지구·조정지역으로 지정되면 대출 기준도 한층 까다로워진다. 무주택자 기준(처분조건부 1주택 포함) 주택담보대출비율(LTV)이 70%에서 40%로 낮아지고, 유주택자는 아예 대출이 금지된다. 전세대출 보증비율도 90%에서 80%로 낮아진다.세 부담도 늘어난다. 다주택자 취득세는 2주택자가 3%에서 8%로, 3주택 이상은 8%에서 12%로 늘어난다. 양도소득세도 다주택자 중과가 적용되고 양도세 비과세 혜택 조건도 1가구 1주택의 경우 주택 보유 2년에서 거주 2년 요건이 추가된다.규제지역 지정으로 정비사업도 타격을 받는다. 재건축은 조합설립인가 이후, 재개발은 관리처분인가 이후 조합원 지위양도가 금지되며 재건축 조합원당 주택 공급 수가 1주택으로 제한된다.정부는 수도권·규제지역 내 주택담보대출 한도를 더 조이기로 했다. 6·27 대책으로 가계 대출 증가세는 둔화했지만 약 4개월 만에 다시 금융 규제를 강화할 만큼 시장 상황이 심각하다는 판단에서다.고가주택 위주로 주택가격에 따라 주담대 한도를 차등 적용한다. 15억원 초과 25억원 이하의 주택은 주담대 한도를 현행 6억원에서 4억원으로 낮춘다. 25억원을 넘는 주택은 2억원으로 축소한다. 16일부터 대출 규제가 적용된다. 재건축과 재개발 사업에 따른 이주비 대출은 주택 가격과 무관하게 6억원까지 허용한다.금융기관이 주담대를 심사할 때 잠재적인 금리 인상 위험을 미리 반영해 가산하는 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 금리도 현재 1.5%에서 3.0%로 올려 대출 상환 부담을 높인다. 또 1주택자가 임차인으로 전세대출을 받을 때도 이자상환분에 DSR을 적용한다.앞서 9·7 대책에서 발표한 수도권 135만호 공급은 속도를 높일 계획이다. 특히 서초구 서리풀지구(2만호)는 내년 6월로 예정된 지구지정 계획을 3개월 앞당겨 3월 말에 조기 지정을 추진한다. 수도권 공공택지의 경우 올해 분양 물량 2만 2000호 중 이미 분양한 1만 6500호 외 5000호를 연내에 분양하고, 내년 2만 7000호를 분양한다. 연말까지 노후 청사나 국공유지를 활용한 복합개발 세부계획과 주요 후보지를 발표하고 한국토지주택공사(LH)의 개혁 방안도 올해 확정한다.다만 보유세 강화 등 세제 개편안은 빠졌다. 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 “보유세·거래세 조정과 특정 지역 수요 쏠림 완화를 위한 세제 합리화 방안을 검토하겠다”고 말했다.세종 이주원 기자