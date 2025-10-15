[서울데이터랩]10월 15일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

10월 15일 한국거래소에 따르면, 일신방직(003200)은 전 거래일 대비 13.50% 상승한 11,600원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 한국카본(017960)은 13.42% 상승한 38,450원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 화인베스틸(133820)은 12.23% 상승한 2,230원에 거래를 종료했다. 효성중공업(298040)은 11.95% 상승한 1,640,000원에, 영흥(012160)은 11.54% 상승한 609원에 장을 마쳤다.코스피 하락률 상위 종목으로는 동양2우B가 전 거래일 대비 11.54% 하락한 9,660원에 거래를 마감했다. 코아스는 7.91% 하락한 4,015원에 거래를 마쳤으며, 성문전자우는 7.09% 하락한 4,125원에, 코오롱모빌리티그룹우는 5.36% 하락한 39,750원에, 흥아해운은 5.31% 하락한 1,764원에 장을 마쳤다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 20,923,322주의 거래량을 바탕으로 3.71% 상승했다. SK하이닉스는 2,684,298주의 거래량을 기록하며 2.67% 상승했다. LG에너지솔루션은 320,758주의 거래량을 기록하며 0.39% 상승했다. 삼성바이오로직스는 340,524주가 거래되며 9.74% 상승했다. 삼성전자우는 3,446,144주의 거래량을 기록하며 2.21% 상승했다. 두산에너빌리티는 11,930,455주의 거래량을 바탕으로 9.37% 상승했다. 한화에어로스페이스는 326,940주가 거래되며 2.25% 상승했다. 현대차는 655,118주가 거래되며 0.22% 상승했다. HD현대중공업은 143,062주가 거래되며 2.22% 상승했다. KB금융은 1,131,561주의 거래량을 기록하며 4.33% 상승했다.금일 코스피 주요 종목들은 전반적으로 상승세를 보였다. 투자자들은 시가총액 상위 종목들의 긍정적인 흐름을 눈여겨볼 필요가 있다. 특히 대형주의 상승세는 시장 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 그러나 주식 투자 시에는 각 종목의 변동성을 고려하여 신중한 판단이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자