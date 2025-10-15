[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 동양 거래대금 2,517억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 엇갈린 흐름을 보이고 있다.
15일 한국거래소에 따르면, 동양(001520)가 2억 1,830만 9491주 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1,061원이며, 거래대금은 251,744백만원으로 시가총액의 약 9.94%에 해당하는 높은 수준이다. 등락률은 5.78%로 상승세를 보이며, PER -3.04, ROE -9.94로 재무 지표는 다소 부진하다. 동양에 대한 투자자들의 관심이 급증한 가운데, 시장에서의 매수세와 매도세의 공방이 치열히 이루어지고 있다.
흥아해운(003280)은 21,197,953주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있다. 주가는 1,768원이며, 거래대금은 37,705백만원으로 시가총액 대비 약 0.89%를 기록하고 있다. 등락률은 -5.10%로 하락세를 보이고 있다.
삼성전자(005930)는 18,680,357주 거래되며 거래량 3위를 차지하고 있다. 현재 주가는 95,300원으로 등락률은 4.04% 상승세를 보이며, 거래대금은 1,753,977백만원으로 시가총액의 약 3.11% 수준이다.
두산에너빌리티(034020)는 82,900원으로 9.37% 상승했으며, 거래량은 11,581,260주이다. 유니온머티리얼(047400)은 2,237원으로 등락률이 0.31%로 나타났고, 거래량은 11,503,252주이다. 성안머티리얼스(011300)는 471원으로 2.28% 하락하며, 거래량은 8,498,328주이다. 서울식품(004410)은 1.91% 상승한 160원에 거래되고 있으며, 거래량은 5,695,070주이다. 영흥(012160)은 11.54% 상승한 609원으로, 거래량은 5,673,745주를 기록하고 있다. 신송홀딩스(006880)는 5.01% 상승한 7,330원에 거래되며, 거래량은 4,868,805주이다. 우진(105840)은 5.13% 상승한 16,400원으로 거래되며, 거래량은 4,867,986주이다.
한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한국전력(015760) ▲4.11%, 삼성중공업(010140) ▲1.42%, 이건산업(008250) ▲9.13%, 대원전선(006340) ▲4.09%, 대한해운(005880) ▼0.59%, 한미반도체(042700) ▲10.33%, 삼성전자우(005935) ▲2.21%, HJ중공업(097230) ▲0.84%, 사조동아원(008040) ▲1.28%, LG디스플레이(034220) ▲2.85% 등의 성적을 기록했다.
특히, 영흥과 한미반도체가 각각 11.54%, 10.33%의 상승률을 기록하며 주목을 받고 있다. 영흥은 거래대금이 시가총액의 약 0.57%로 나타났고, 한미반도체는 거래대금이 시가총액의 약 32.43%에 달하는 높은 집중도를 보이고 있다. 반면, 흥아해운과 성안머티리얼스는 각각 -5.10%, -2.28% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다.
전반적으로 코스피 시장은 상승세와 하락세가 혼재된 가운데, 주요 종목들이 각각의 이슈에 따라 다양한 흐름을 보이고 있다. 이러한 상황 속에서 투자자들은 각 종목의 재무 지표와 시장 동향을 주의 깊게 살펴보며 신중한 투자 결정을 할 필요가 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
