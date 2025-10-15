[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 10월 15일 장 마감 5분 만에 17.16%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 95,000원으로 전 거래일 대비 3.71% 상승하며 마감했다. 거래량은 20,918,163주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 두산에너빌리티(034020)는 상승률 9.37%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한미반도체(042700)는 10.33% 상승 마감했다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 2.67% 상승했다. 검색비율 5위 현대무벡스(319400)는 22.72%의 폭등세를 보였다.6위 로보티즈(108490)는 등락률 9.28%로 상승했다. 7위 NAVER(035420)는 0.19%의 등락률로 보합 마감했다. 8위 휴림로봇(090710)은 16.05%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 포스코퓨처엠(003670)은 4.50% 상승 마감했다. 10위 한화오션(042660)은 1.94% 상승했다.이 밖에도 카카오(035720) ▼0.67%, 삼성바이오로직스(207940) ▲9.74%, 두산테스나(131970) ▲17.72%, 한라캐스트(125490) ▲29.93%, 삼성전자우(005935) ▲2.21%, 효성중공업(298040) ▲11.95%, 로보스타(090360) ▲4.45%, 하이젠알앤엠(160190) ▲27.78%, 현대차(005380) ▲0.22%, 삼성SDI(006400) ▲0.68% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자