[서울데이터랩]보로노이 3.45% 하락 주도 코스닥 시장 혼조세

코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 445,250원으로 전 거래일 대비 0.17% 하락세를 보이고 있다. 상장주식수는 53,506주이며, 외국인비율은 13.44%다. 거래량은 249,314주로 확인되며, PER은 252.41, ROE는 29.52다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 125,200원으로 1.21% 상승하며, 거래량은 420,367주에 달한다. 외국인비율은 12.32%로, PER은 -158.08, ROE는 -6.26을 기록하고 있다.레인보우로보틱스(277810)는 3.41% 상승하며 348,500원에 거래되고 있고, 거래량은 232,034주다. 파마리서치(214450) 역시 2.62% 상승세로 548,000원에 거래 중이며, 거래량은 120,426주다. HLB(028300)는 1.45% 상승하며 38,600원을 기록하고, 거래량은 357,651주다. 반면, 리가켐바이오(141080)는 2.45% 하락하면서 143,100원에 거래되고 있으며, 거래량은 333,843주다. 보로노이(310210)는 3.45% 떨어지며 162,100원에 거래되고 있고, 거래량은 102,708주다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.75%, 코오롱티슈진(950160) ▼0.89%, 케어젠(214370) ▲0.00%, 휴젤(145020) ▲2.44%, 이오테크닉스(039030) ▲2.40%, 클래시스(214150) ▼0.74%, HPSP(403870) ▲2.40%, 보로노이 ▼3.45%, 에스엠(041510) ▼0.25%, 원익IPS(240810) ▲1.67% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 외국인 비율과 거래량의 변화에 따라 등락이 엇갈리고 있다. 특히 거래량이 많은 종목들은 상대적으로 활발한 주가 움직임을 보인다. 외국인 비율이 높은 종목 중에서는 상승세가 두드러지는 경우도 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자