외국인, 9월 韓 주식·채권 91억 2000만 달러 순유입…1년 7개월래 최대

지난달 외국인 투자자들이 한국 주식과 채권을 90억 달러 넘게 사들였다. 주식시장에서만 1년 7개월 만에 최대치인 43억 달러를 사들였다.한국은행이 15일 발표한 ‘9월 이후 국제금융·외환 시장 동향’에 따르면 지난달 외국인은 국내 주식과 채권 등 91억 2000만 달러러(약 12조 9700억원)를 순매수했다. 지난 8월 6억 달러 순매도 이후 한 달 만의 증가 전환이다. 올해 5월 92억 9000만 달러 순매수 이후 최대 증가 폭이다. 지난달 말 원달러 환율(1402.9원) 기준 약 12조 7944억원 규모다.순유입은 한국 주식·채권 시장에 들어온 외국인 투자 자금이 빠져나간 자금보다 많았다는 뜻이다.증권 종류별로 보면, 외국인 주식 자금이 43억 4000만 달러, 채권 자금이 47억 8000만 달러 각각 유입됐다. 주식 자금은 지난 5월부터 5개월 연속 매수 우위를 기록했고, 채권 자금은 8월 7억 7000만 달러 순매도에서 매수 우위로 돌아섰다.한은 관계자는 “주식 자금은 반도체 업황 개선 기대 등에 힘입어 전기·전자 업종을 중심으로 순유입이 확대됐다”면서 “채권 자금은 대규모 국고채 만기 상환에도 중장기 채권 매입 수요가 확대돼 순유입으로 전환됐다”고 분석했다.황비웅 기자