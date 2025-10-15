[서울데이터랩]샘표 29.85% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

15일 오전 9시 10분 샘표(007540)가 등락률 +29.85%로 상승률 1위를 차지했다. 샘표는 개장 직후 5분간 258,010주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 14,550원 오른 63,300원이다.한편 샘표의 PER은 17.62로 기업의 성장 가능성에 대한 시장의 기대를 반영하며, ROE는 3.26%로 기업의 자산수익성이 다소 낮은 편이다.이어 상승률 2위 샘표식품(248170)은 현재가 34,200원으로 주가가 23.69% 폭등하고 있다. 상승률 3위 신송홀딩스(006880)는 현재 8,430원으로 20.77% 급등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 동양우(001525)는 13.61% 상승하며 7,930원에 거래되고 있다. 상승률 5위 사조대림(003960)은 10.32%의 상승세를 타고 41,150원에 거래되고 있다.6위 유니온머티리얼(047400)은 현재가 2,455원으로 10.09% 상승 중이다. 7위 풀무원(017810)은 현재가 14,920원으로 9.95% 상승 중이다. 8위 우진(105840)은 현재가 16,750원으로 7.37% 상승 중이다. 9위 고려아연(010130)은 현재가 1,488,000원으로 7.36% 상승 중이다. 10위 동양(001520)은 현재가 1,075원으로 7.18% 상승 중이다.이밖에도 HD현대마린엔진(071970) ▲5.99%, 현대로템(064350) ▲5.45%, 삼성바이오로직스(207940) ▲5.36%, LS에코에너지(229640) ▲5.34% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자