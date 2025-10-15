[서울데이터랩]비트텐서·아스터·테더 골드, 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트텐서(TAO)가 24시간 동안 4.57% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 비트텐서는 현재 65만 5158원에 거래되고 있으며, 시가총액은 6조 6099억 원으로 평가받고 있다. 비트텐서는 AI 기반의 탈중앙화 데이터 시장을 목표로 하는 프로젝트로, 사용자 간 데이터 거래를 통해 가치 창출을 도모한다.
아스터(ASTER)는 24시간 동안 1.51% 상승했다. 아스터는 현재 2128원에 거래되고 있으며, 시가총액은 4조 2948억 원에 달한다. 아스터는 블록체인 상에서 다양한 응용 프로그램을 지원하는 멀티체인 플랫폼으로, 특히 스마트 계약 기능을 강화하여 개발자들에게 유용한 환경을 제공한다.
테더 골드(XAUt)는 0.82% 상승하며 주목받고 있다. 현재 593만 1296원에 거래되는 테더 골드는 시가총액이 1조 4622억 원으로, 금 가격에 연동된 스테이블코인이다. 이는 투자자들이 금의 안전성을 블록체인 기술을 통해 구현하는데 도움을 준다.
한편, 팍스 골드(PAXG)는 0.73% 상승하며 594만 1385원에 거래되고 있다. 팍스 골드는 시가총액이 1조 8220억 원으로, 금과 연동된 또 다른 스테이블코인으로서, 금의 실제 소유권을 디지털 자산으로 변환하는 것을 목표로 한다.
리플 USD(RLUSD)는 0.03% 상승하며 1429원에 거래 중이다. 리플 USD는 시가총액이 1조 2020억 원이며, 이는 디지털 자산 시장에서 안정적인 가치 저장 수단으로 사용된다.
같은 시각, USD1은 0.01% 상승하며 1428원에 거래되고 있다. USD1의 시가총액은 3조 8415억 원이다. 다이(DAI)는 0.01% 하락하며 1428원에 거래 중이며, 시가총액은 7조 6655억 원이다. 페이팔 USD(PYUSD)는 0.01% 하락하여 1428원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 6812억 원이다. USDe는 0.02% 하락하며 1429원에 거래되고 있고, 시가총액은 17조 8689억 원이다. 유에스디코인(USDC)은 0.03% 하락하여 1428원에 거래 중이며, 시가총액은 108조 9200억 원이다.
정연호 기자
