[서울데이터랩]비트텐서·아스터·테더 골드, 24시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트텐서(TAO)가 24시간 동안 4.57% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 비트텐서는 현재 65만 5158원에 거래되고 있으며, 시가총액은 6조 6099억 원으로 평가받고 있다. 비트텐서는 AI 기반의 탈중앙화 데이터 시장을 목표로 하는 프로젝트로, 사용자 간 데이터 거래를 통해 가치 창출을 도모한다.아스터(ASTER)는 24시간 동안 1.51% 상승했다. 아스터는 현재 2128원에 거래되고 있으며, 시가총액은 4조 2948억 원에 달한다. 아스터는 블록체인 상에서 다양한 응용 프로그램을 지원하는 멀티체인 플랫폼으로, 특히 스마트 계약 기능을 강화하여 개발자들에게 유용한 환경을 제공한다.테더 골드(XAUt)는 0.82% 상승하며 주목받고 있다. 현재 593만 1296원에 거래되는 테더 골드는 시가총액이 1조 4622억 원으로, 금 가격에 연동된 스테이블코인이다. 이는 투자자들이 금의 안전성을 블록체인 기술을 통해 구현하는데 도움을 준다.한편, 팍스 골드(PAXG)는 0.73% 상승하며 594만 1385원에 거래되고 있다. 팍스 골드는 시가총액이 1조 8220억 원으로, 금과 연동된 또 다른 스테이블코인으로서, 금의 실제 소유권을 디지털 자산으로 변환하는 것을 목표로 한다.리플 USD(RLUSD)는 0.03% 상승하며 1429원에 거래 중이다. 리플 USD는 시가총액이 1조 2020억 원이며, 이는 디지털 자산 시장에서 안정적인 가치 저장 수단으로 사용된다.같은 시각, USD1은 0.01% 상승하며 1428원에 거래되고 있다. USD1의 시가총액은 3조 8415억 원이다. 다이(DAI)는 0.01% 하락하며 1428원에 거래 중이며, 시가총액은 7조 6655억 원이다. 페이팔 USD(PYUSD)는 0.01% 하락하여 1428원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 6812억 원이다. USDe는 0.02% 하락하며 1429원에 거래되고 있고, 시가총액은 17조 8689억 원이다. 유에스디코인(USDC)은 0.03% 하락하여 1428원에 거래 중이며, 시가총액은 108조 9200억 원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자