[서울데이터랩]빅테크 주식 혼조세 속 엔비디아 급락

14일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승했으나 대다수 종목은 하락세를 기록했다.엔비디아(NVDA)는 4.40% 하락하며 180.03달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.09% 하락해 보합세를 유지하며 513.57달러에 장을 마감했다. 애플(AAPL)은 0.04% 상승하여 247.77달러를 기록하며 소폭 상승세를 보였다.아마존닷컴(AMZN)은 1.67% 하락하여 216.39달러에 거래되었다. 메타(META)는 0.99% 하락하며 708.65달러로 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 3.52% 하락하여 344.13달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.53% 상승하여 245.45달러로 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 367억 달러로 약 52조 5,256억원에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 73.7억 달러로 약 10조 5,344억원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.93%를 기록했다. 애플은 87억 달러의 거래대금으로 약 12조 4,296억원을 기록했으며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.36%에 해당한다.정연호 기자