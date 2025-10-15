[서울데이터랩]스토리 지캐시 더블제로 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 24일 기준, 시가총액 300위권 내 암호화폐 중 최근 1시간 동안 가장 높은 상승률을 기록한 종목들에 주목할 필요가 있다.가장 높은 1시간 상승률을 기록한 종목은 스토리다. 스토리는 현재 9712원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 7.08%의 상승률을 보였다. 그러나 24시간 기준으로는 0.84% 하락한 모습을 보이며 단기적인 변동성이 큰 종목임을 알 수 있다. 스토리의 24시간 거래량은 4163억 1493만원으로, 이는 시장의 관심이 꾸준히 유지되고 있음을 반영한다.다음으로는 지캐시가 1시간 동안 6.71% 상승하며 주목받고 있다. 지캐시는 현재 34만 8771원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 2.78% 상승했다. 1조 147억의 24시간 거래량을 기록하며, 시가총액 5조 6717억원으로 시가총액 30위에 위치하고 있다. 이는 시장에서 상당한 지지를 받고 있음을 시사한다.더블제로는 1시간 동안 4.98% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 더블제로의 가격은 384원이며, 24시간 동안 0.09% 하락했다. 거래량은 2957억 7727만원으로, 투자자들 사이에서의 활발한 거래를 보여준다.한편, 플라즈마는 1시간 동안 4.15% 상승하며, 현재 630원에 거래되고 있다. 24시간 동안 3.49% 상승하며 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 커브 파이낸스 토큰은 1시간 동안 3.42% 상승하여 821원에 거래 중이며, 24시간 동안 2.13% 상승했다. 같은 시각 카스파는 1시간 동안 1.72% 상승했고, 비체인은 1.61% 상승했다. 아스터는 1.59% 상승하여 현재 1960원에 거래되고 있으며, 헤데라는 1.54% 상승했다. 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 1.50% 상승하며 마무리됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자