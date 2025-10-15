대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]비트텐서 더블제로 지캐시 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-15 08:48
입력 2025-10-15 08:48
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시각 기준 비트텐서는 1시간 동안 8.22% 상승하며 가장 큰 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 67만 4833원이며, 지난 24시간 동안의 상승률은 12.66%로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 비트텐서의 24시간 거래량은 1조 2269억 원에 달하며, 시가총액은 6조 8072억 원으로 시가총액 순위 28위를 차지하고 있다. 이러한 급등세는 투자자들 사이에서 큰 관심을 받고 있으며, 향후 추세가 주목된다.

더블제로는 1시간 동안 6.53% 상승하여 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 410원이며, 24시간 동안 2.89% 상승하였다. 24시간 거래량은 3179억 2764만 원으로, 시가총액은 1조 4234억 원이다. 시가총액 순위는 75위로, 더블제로는 최근의 상승세가 앞으로도 지속될 수 있을지에 대한 관심이 집중되고 있다.

지캐시는 1시간 동안 6.08% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재가는 36만 9856원이며, 24시간 동안 5.64% 상승하였다. 거래량은 9588억 9650만 원이고, 시가총액은 6조 146억 원으로 시가총액 순위 30위를 차지하고 있다. 지캐시의 무게감 있는 상승세는 투자자들 사이에서 긍정적인 평가를 받고 있다.

한편, 아스터는 1시간 동안 4.70% 상승하며 현재가는 2050원이다. 24시간 등락률은 -1.63%로 약세를 보였다. 같은 시각, 맨틀은 1시간 동안 3.72% 상승하며 현재가는 2797원이다. 24시간 등락률은 -4.58%로 하락했다. 이더파이는 1시간 동안 3.72% 상승하며 현재가는 1768원이다. 24시간 등락률은 -2.89%로 하락세를 보였다.

같은 시각, 모포는 1시간 동안 3.51% 상승하며 현재가는 2704원이다. 하이퍼리퀴드는 1시간 동안 3.22% 상승하며 현재가는 5만 7208원이다. 알고랜드는 1시간 동안 3.20% 상승하며 현재가는 290원이다. 셀레스티아는 1시간 동안 3.09% 상승하며 현재가는 1624원이다.

이미지 확대


[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자

정연호 기자
