[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

14일(현지시간) 미국 주요 증시 지수는 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 상승했으나 나스닥 종합과 S&P 500 지수는 소폭 하락했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,270.46포인트로 마감하며 202.88포인트(0.44%) 올랐다. 하루 거래량은 515,337천주로 집계되었으며, 시작가는 45,871.89포인트, 최고가는 46,522.67포인트, 최저가는 45,452.03포인트를 기록했다.반면, 나스닥 종합 지수는 22,521.70포인트로 마감하며 172.91포인트(-0.76%) 내렸다. 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 하루 거래량은 1,675,143천주였으며, 시작가는 22,388.04포인트, 최고가는 22,691.07포인트, 최저가는 22,213.73포인트였다. S&P 500 지수는 6,644.31포인트로 10.41포인트(-0.16%) 하락했다. 거래량은 2,971,655천주로, 시작가는 6,602.49포인트, 최고가는 6,680.70포인트, 최저가는 6,555.07포인트를 기록했다.한편, 다우운송 지수는 15,496.82포인트로 256.89포인트(1.69%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 24,579.32포인트로 170.94포인트(-0.69%) 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,570.33포인트로 153.14포인트(-2.28%) 떨어졌다.VIX 지수는 20.81포인트로 1.78포인트(9.35%) 올랐다. VIX 지수의 값이 20을 넘으면서 시장의 변동성이 높아지고 있음을 나타냈다.정연호 기자