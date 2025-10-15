다시 불붙은 미중 무역 갈등… 환율 1430원에 금·은값 폭등

코스피, 최고치 찍고 하락 마감

스테이블코인 급등해 1500원선



금값 온스당 4100달러 처음 돌파

은값 ‘은 파동’ 후 45년 만에 최고

2025-10-15 17면

원달러 환율이 외환당국의 구두 개입에도 다시 올라 1430원대를 넘어섰다. 불안한 흐름을 보이던 환율이 중국 정부의 한화오션 미국 자회사 5곳 제재 소식에 미중 무역갈등이 재점화하면서 다시 오른 것이다. 이날 장 초반 사상 최고치를 경신했던 코스피도 하락 마감했다.14일 서울 외환시장에 따르면 원달러 환율은 전 거래일 주간거래 종가(1425.8원)보다 5.2원 오른 1431.0원에 주간 거래를 마쳤다. 주간 거래 종가 기준으로 지난달 29일(1437.3원) 이후 5개월 반 만에 최고치다. 이날 환율은 전날보다 0.7원 오른 1426.5원으로 출발하며 불안한 흐름을 보이다 미중 무역 갈등 심화 우려가 반영되며 상승 폭을 키웠다. 미국과 중국이 서로 선박 입항 수수료를 부과하며 갈등을 빚는 가운데, 중국 정부가 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대해 제재를 발표한 것이 영향을 미쳤다.이날 장초반 사상 최고치를 경신했던 코스피도 하락 전환해 마감했다. 이날 코스피는 19.57포인트(0.55%) 오른 3604.12로 개장한 뒤 역대 최고 수준인 3646.77까지 치솟았지만 상승분을 반납하고 전장보다 22.74포인트(0.63%) 내린 3561.81로 장을 마쳤다. 그럼에도 미국 투자은행 모건스탠리는 한국 증시는 ‘슈퍼 사이클’과 대내적 개혁 조치가 맞물린 상황이라며 내년 6월까지의 코스피 목표가를 기존 3250에서 3800으로 상향 조정했다고 밝혔다.미중 충돌 이슈가 계속되면서 1달러=1스테이블코인으로 고정되어야 하는 달러 스테이블코인은 원달러 환율보다 높은 1500원대에서 거래되고 있다. 가상자산 거래소 업비트 기준 9일 종가 1460원이던 달러 스테이블코인인 테더(USDT)와 유에스디코인(USDC)은 11일 각각 1541원과 1540원으로 마감해 사흘 만에 약 5.5% 상승했다. 이날 종가 기준으로는 테더 1517원, 유에스디코인 1516원으로, 11일 대비 소폭 하락했다.트럼프 대통령의 발언으로 해외 시세가 급락하자 국내 투자자들이 달러 연동 코인을 사들이며 가격이 치솟았다는 해석이 나온다. 한 투자자는 “지금 시장은 트럼프 발언에 따라 시장이 출렁이는 ‘트럼프 리딩’”이라고 분위기를 전했다.국제 금값은 사상 처음으로 온스당 4100달러를 돌파했다. 13일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물 가격은 전날보다 3.3% 오른 온스당 4133.00달러로 마감했다. 지난해 초 대비 약 99.3% 상승한 수준이다.은값도 45년 만에 최고치를 갈아치웠다. 이날 은 선물은 온스당 50.43달러로 거래를 마쳤으며, 같은 기간 대비 약 110.5% 급등했다. 현물 가격 역시 4.7% 오른 온스당 52.50달러로, 1980년 미국 헌트 일가의 대량 매집 사태로 폭등했던 ‘은파동’ 당시 고점을 넘어섰다.황비웅·김예슬 기자