[서울데이터랩]에스엠 주가 2.93% 하락, 시장 전반적으로 혼조세

에스엠(041510) 주가 2.93% 하락, 시장 전반적으로 혼조세에코프로비엠(247540) 5.01%, 에코프로(086520) 4.53%, 보로노이(310210) 5.86% 상승코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 혼조세를 보이고 있다.14일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(196170)(액면가 500원)은 현재가 454,500원으로 전 거래일 대비 2.36% 상승하고 있다. 상장주식수 53,506주에 외국인비율이 13.33%인 이 종목은 거래량 246,371주를 기록하며, PER 257.65, ROE 29.52로 재무지표에서 긍정적인 모습을 보인다. 2위 에코프로비엠(액면가 500원)도 현재가 123,700원으로 5.01% 상승하며 강세를 보이고 있다. 이 종목의 상장주식수는 97,801주, 외국인비율은 12.15%이며, 거래량은 556,189주로 활발한 거래가 이뤄지고 있다. PER은 -156.19, ROE는 -6.26으로 재정 상태는 부정적이다.에코프로는 4.53% 상승하며 현재가 50,800원에 거래되고 있고, 보로노이는 5.86% 상승하며 169,900원에 거래되고 있다. 반면, 파마리서치(214450)는 2.50% 하락하며 545,000원에 거래되고 있으며, 에스엠은 2.93% 하락하여 125,900원에 거래 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.71%, 코오롱티슈진(950160) ▼0.11%, 케어젠(214370) ▲1.61%, 휴젤(145020) ▼0.93%, 보로노이 ▲5.86%, 이오테크닉스(039030) ▼2.70%, 클래시스(214150) ▼1.56%, HPSP(403870) ▼2.44%, 에스엠 ▼2.93%, JYP Ent.(035900) ▼1.04% 등의 성적을 기록하고 있다.코스닥 시장은 다양한 종목들이 각기 다른 추세를 보이며 혼조세를 보이고 있다. 외국인 비율과 거래량의 영향을 받아 상승세를 보이는 종목들이 있는 반면, 하락세를 보이는 종목도 존재한다. 특히, 거래량이 많은 종목들은 비교적 활발한 수급이 이뤄지고 있음을 알 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자