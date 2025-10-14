[서울데이터랩]고려아연 주가 25.33% 폭등하며 시가총액 상위권 진입

이미지 확대

고려아연(010130) 주가 25.33% 폭등하며 시가총액 상위권 진입LG에너지솔루션(373220) +7.36% 삼성생명(032830) +5.73% 현대차(005380) +2.29%코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.14일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 92,100원으로 전 거래일 대비 1.29% 하락세를 보인다. 상장주식수 5,919,638주에 외국인비율이 51.92%에 달하는 삼성전자는 PER 20.57, ROE 9.03으로 나타나고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 419,500원으로 1.08% 상승하며, 거래량 2,103,270주를 기록 중이다. 외국인비율은 55.44%로, 재무지표는 PER 10.58, ROE 31.06으로 양호한 모습을 보인다.한편, LG에너지솔루션은 7.36% 상승하며 386,500원을 기록 중이다. 현대차는 2.29% 상승하며 223,500원을 기록하고 있다. 등락률 보합세를 보이는 종목으로는 삼성바이오로직스(207940)가 0.39% 상승한 1,024,000원에 거래되고 있으며, 두산에너빌리티(034020)는 0.39% 하락한 77,300원을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 삼성전자 ▲0.00%, SK하이닉스 ▲0.00%, LG에너지솔루션 ▲2.43%, 삼성바이오로직스 ▲1.39%, 삼성전자우(005935) ▼1.57%, 한화에어로스페이스(012450) ▼0.00%, 두산에너빌리티 ▼0.00%, 현대차 ▲0.00%, HD현대중공업(329180) ▼0.00%, KB금융(105560) ▲0.00% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 전반적으로 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다. 외국인 투자자의 비율이 높은 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 51.92%와 55.44%를 기록하며 거래되고 있다. 거래량 측면에서는 삼성전자가 가장 많은 21,731,254주를 기록하고 있다. 거래량이 많고 PER 및 ROE 지표가 안정적인 종목들은 상대적으로 주가의 안정성을 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자