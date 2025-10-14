[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘휴림로봇’, 거래대금 1,562억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.14일 한국거래소에 따르면, 휴림로봇(090710)이 40,561,265주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3,640원으로, 거래대금은 156,210백만원에 달한다. 시가총액은 4,348억원으로, 거래대금이 시가총액의 3.6%를 차지하고 있어 시장에서 큰 주목을 받고 있다. PER은 227.50, ROE는 -5.59로 나타난다. 시그네틱스(033170)는 34,326,219주의 거래량으로 2위에 올랐으며, 현재 주가는 1,025원이다. 거래대금은 35,904백만원, 시가총액은 879억원으로 거래대금이 시가총액의 약 4.08%를 차지하고 있다. PER은 -1.63, ROE는 -54.42를 기록했다.현대무벡스(319400)는 23,688,511주의 거래량을 기록하며 3위에 올랐다. 현재가는 10,170원으로, 16.23% 상승했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 성호전자(043260) ▲14.25%, 현대ADM(187660) ▼0.92%, 우리로(046970) ▲6.26%, 아이씨티케이(456010) ▲13.51%, 좋은사람들(033340) ▲5.41%, 로보로보(215100) ▲2.44%, 로보스타(090360) ▲23.22%, 우리기술(032820) ▼1.62%, 상신전자(263810) ▼4.86%, 제닉스로보틱스(381620) ▲8.67% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이고 있는 아이윈플러스(123010)와 케스피온(079190)이 있다. 아이윈플러스의 등락률은 +30.00%로, 거래량 17,355,107주에 거래대금은 23,979백만원을 기록했다. 케스피온은 거래대금이 10,449백만원으로 시가총액의 4.13%를 차지하며 +29.92%의 상승률을 보인다. 반면, 하락세가 두드러진 종목으로는 상신전자와 우리기술이 있다. 상신전자는 ▼4.86% 하락하며 거래량 6,894,253주를 기록했고, 우리기술은 ▼1.62% 하락했다.전체적으로 코스닥 시장에서는 일부 종목이 큰 폭의 상승률을 보이며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액의 높은 비율을 차지하는 종목들이 주목받고 있다. 이러한 가운데, 주가 상승과 거래량 증가가 맞물리면서 투자 심리가 활성화되고 있는 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자