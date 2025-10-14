[서울데이터랩]시그네틱스 29.95% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

14일 오전 9시 15분 시그네틱스(033170)가 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 시그네틱스는 개장 직후 5분간 6,235,658주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 257원 오른 1,115원이다.한편 시그네틱스의 PER은 -1.77로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -54.42%로 수익성이 낮다고 평가된다.이어 상승률 2위 케스피온(079190)은 현재가 658원으로 주가가 29.53% 폭등하고 있다. 상승률 3위 아이윈플러스(123010)는 현재 1,390원으로 21.93% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 제닉스로보틱스(381620)는 16.23% 급등하며 14,610원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에스바이오메딕스(304360)는 15.40%의 강세를 타고 31,850원에 거래되고 있다.6위 현대무벡스(319400)는 현재가 10,010원으로 14.40% 급등 중이다. 7위 한선엔지니어링(452280)은 현재가 12,100원으로 14.15% 급등 중이다. 8위 RF머트리얼즈(327260)는 현재가 17,820원으로 14.08% 급등 중이다. 9위 해성에어로보틱스(059270)는 현재가 11,060원으로 13.90% 급등 중이다. 10위 현대ADM(187660)은 현재가 3,690원으로 13.36% 급등 중이다.이밖에도 티에프이(425420) ▲11.93%, 성호전자(043260) ▲11.90%, 범한퓨얼셀(382900) ▲11.83%, 매커스(093520) ▲11.37%, 포바이포(389140) ▲10.31%, 코스텍시스(355150) ▲9.92%, 삼현(437730) ▲9.87%, 메이슨캐피탈(021880) ▲9.79%, 한국첨단소재(062970) ▲9.74%, 한라캐스트(125490) ▲8.86% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자