[서울데이터랩]10월 14일 美 빅테크 주식, 상승세 지속

정연호 기자
수정 2025-10-14 08:53
입력 2025-10-14 08:53
13일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 아마존닷컴(AMZN), 메타(META), 알파벳 Class A(GOOGL), 브로드컴(AVGO)로 구성되어 있으며, 전반적으로 상승세를 나타내고 있다.

엔비디아는 5.16달러 상승한 188.32달러로, 2.82%의 상승률을 기록했다. 알파벳 Class A는 7.58달러 상승한 244.15달러로 3.20% 상승했다. 브로드컴은 32.07달러 상승하며 356.70달러를 기록, 9.88%의 상승률을 보였다.

마이크로소프트는 0.60% 상승하며 514.05달러로 마감했다. 애플의 주가는 247.66달러로 0.97% 상승했다. 아마존닷컴은 1.71% 상승하여 220.07달러를 기록했다. 메타는 1.47% 상승해 715.70달러로 거래를 마쳤다.

금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 151,594,844주의 거래량과 285억 달러로 약 40조 7,170억원의 거래대금을 기록했다. 마이크로소프트는 14,255,023주의 거래량과 73.3억 달러(약 10조 4,519억원)의 거래대금을 보였다. 애플의 거래량은 36,070,201주, 거래대금은 89.4억 달러(약 12조 7,564억원)로 나타났다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.23%를 기록했다.

정연호 기자
