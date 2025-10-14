[서울데이터랩] 10월 14일 미국 증시 지수 종합

이미지 확대

13일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 상승세를 보였다. 다우존스는 587.98포인트(1.29%) 오른 46,067.58을 기록했으며, 나스닥 종합은 490.18포인트(2.21%) 상승하여 22,694.61을 나타냈다. S&P 500 지수는 102.21포인트(1.56%) 올라 6,654.72로 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 414,071천주의 거래량을 기록하며, 시작가 45,698.46에서 최고가 46,153.49까지 상승했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 1,634,376천주의 거래량을 보이며, 시작가 22,578.67에서 최고가 22,718.75까지 올랐다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,695,691천주의 거래량을 기록하며, 시작가 6,622.53에서 최고가 6,668.68까지 상승했다.다우운송 지수는 172.06포인트(1.14%) 올라 15,239.93을 기록했다. 나스닥 100 지수는 528.51포인트(2.18%) 상승하여 24,750.25로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 315.86포인트(4.93%) 급등하여 6,723.47을 기록했다.한편, VIX 지수는 2.63포인트 하락하여 19.03을 기록했다. 이는 최근 시장의 불확실성이 다소 줄어들었음을 시사한다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만일 때 시장이 안정적이라고 여겨진다.정연호 기자