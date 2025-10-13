英 컨설팅 기업 인트라링크, 김나래 신임 한국 대표 선임

이미지 확대 김나래 인트라링크 코리아 신임 대표

영국계 비즈니스 컨설팅 기업 인트라링크(Intralink)는 신임 한국 대표로 김나래 부대표를 지난 1일 자로 선임했다.김 신임 대표는 영국 서식스대 과학정책연구소(SPRU)에서 혁신경영을 전공했으며, 17년 이상 글로벌 시장 현장에서 활동한 비즈니스 개발 전문가다. 2022년 인트라링크 코리아에 합류해 다수의 정부 프로젝트에 참여했다. 김 신임 대표는 “한국의 혁신 기업들이 글로벌 시장에서 실질적 성과를 거둘 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 파트너가 되기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.지난 10년간 인트라링크 코리아를 이끌어온 조나단 클리브 대표는 인트라링크 그룹 대표로 선임돼, 한국을 거점으로 아시아태평양 전역의 운영을 맡게 된다.1990년 영국 옥스퍼드에서 설립된 인트라링크는 기술기업과 공공기관의 해외 시장 진출과 사업개발, 오픈이노베이션, 투자 유치 등을 지원하는 영국계 비즈니스 컨설팅 기업이다. 유럽, 북미, 일본, 중국, 한국, 인도 등 25개 현지 사무소를 운영하고 있으며, 한국에는 2009년 진출했다.