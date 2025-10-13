[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 성안머티리얼스 거래대금 213억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.13일 한국거래소에 따르면, 성안머티리얼스(011300)가 약 4,276만주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 521원으로, 거래대금은 21,397백만원에 이른다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 2,637%로 투자자들의 집중적인 매수세가 확인된다. PER -3.47, ROE -111.28로 재무 지표는 부정적이나, 금일 주가는 상한가를 기록하며 투자자들의 이목이 집중된다. 삼성전자(005930)가 91,700원으로 1.52% 하락하며, 거래량 1,453만4,207주를 기록한다. 삼성전자의 거래대금은 1조 3,349억원으로, 시가총액의 약 2.46%를 차지하고 있다. PER 20.48, ROE 9.03으로 안정적이다.유니온머티리얼(047400)은 2,210원으로 상한가를 기록하며, 1,331만2,700주의 거래량을 보인다. 두산에너빌리티(034020)는 77,900원으로 상승하며, 1,133만9,672주가 거래된다. 유니온(000910)은 5,930원으로 폭등세를 보이며, 980만7,731주가 거래된다. 흥아해운(003280)은 1,662원으로 상승하며 804만2,745주의 거래량을 기록한다. 대한전선(001440)은 17,890원으로 상승하며 753만2,119주의 거래량을 보인다. 동양(001520)은 793원으로 하락하며 703만7,121주가 거래된다. 디아이(003160)는 22,450원으로 급등하며 657만2,336주의 거래량을 기록한다. 대원전선(006340)은 3,285원으로 상승하며 648만5,781주의 거래량을 보인다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 HJ중공업(097230) ▲0.60%, 한미반도체(042700) ▲6.88%, 서울식품(004410) ▲1.91%, 대원화성(024890) ▲14.00%, SK하이닉스(000660) ▼3.97%, 삼화전자(011230) ▲7.13%, 삼성중공업(010140) ▼1.12%, 한화투자증권(003530) ▼4.83%, KEC(092220) ▼0.44%, 삼성전자우(005935) ▼2.69% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 폭등세를 보인 성안머티리얼스와 유니온머티리얼이 있다. 이들 종목은 각각 42,759,769주와 13,312,700주의 거래량을 기록하며, 시가총액 대비 거래대금 비율도 높아 투자자들의 관심을 끌고 있다. 한편, 삼성전자는 거래량이 높았으나 하락세를 보여 주목된다. 거래대금은 시가총액 대비 2.46%를 차지하며, 매수세와 매도세가 치열하게 공방을 벌이고 있다.전체적으로 볼 때, 코스피 시장은 일부 종목의 급등세와 하락세가 섞인 혼조세를 보이고 있다. 상위 거래량 종목들 중 일부는 투자자들의 집중적인 매수세를 받았으나, 다른 종목들은 매도세가 강하게 나타나고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자