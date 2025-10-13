SPC 허영인 회장, 2030년 북미 1000호점 목표 ‘속도’

이미지 확대 북미 지역에 운영중인 파리바게뜨 매장들. 왼쪽 위부터 시계방향으로 뉴욕 맨해튼 브로드웨이점, 뉴욕 맨해튼 렉싱톤 에비뉴점, 캐나다 토론토 영앤쉐퍼드점, 필라델피아 유니버시티점, 캘리포니아 DTLA점, 뉴저지 레드뱅크점

SPC그룹의 베이커리 브랜드 파리바게뜨가 미국 하와이에 2호점을 열며 북미 시장 확장에 속도를 내고 있다.10일 관련업계에 따르면 SPC그룹은 최근 미국 하와이 와이키키 인근에 파리바게뜨 2호점을 오픈했다.1호점이 비즈니스 지구 중심에 위치한 데 이어, 2호점은 관광객이 집중되는 와이키키 지역과 더 가까운 곳 르네상스호텔 1층에 자리 잡았다. 현지 거주민뿐 아니라 관광 수요까지 흡수하겠다는 전략이다.현재 SPC그룹은 북미에 250여 개 매장을 운영하고 있으며, 2030년까지 1000개 매장 개설을 목표로 세웠다. 올해도 기존 29개 주에서 35개 주로 진출을 확대하고, 100여 개의 신규 매장을 오픈할 계획이다.파리바게뜨는 공격적인 미국 현지 출점과 함께 건강·프리미엄 제품군, 현지 밀착형 마케팅을 강화, 북미 소비자와의 접점을 넓혔다. 미국 시장 성장성과 본사의 적극적 지원 전략이 맞물려 가맹점 객단가는 물론 수익성 확대로 이어졌다는 분석이다.가맹사업에 속도가 붙자 최근에는 미국 텍사스주에 현지 생산시설을 건립하며 공급망을 강화하고 있다. SPC그룹은 현지 생산·물류 효율을 높여 점포 확대 속도를 끌어올릴 방침이다.연면적 약 1만 7000㎡(5200평) 규모인 이 공장은 미국과 캐나다는 물론 향후 진출 예정인 중남미 지역까지 베이커리 제품을 공급하는 거점이 될 전망이다. 계획대로 2029년까지 총 2만 8000㎡(8400평)로 규모를 확장할 경우 연간 5억 개의 제품을 공급할 수 있다.SPC그룹 관계자는 “파리바게뜨 미국 제빵공장 건립은 허영인 SPC그룹 회장의 적극적인 글로벌 사업 강화 방침에서 비롯됐다. 2기 트럼프 행정부 출범에 따라 급변하는 글로벌 시장 환경과 관세 제도를 비롯한 미국 산업 정책을 고려해 추진이 가속화됐다”고 말했다.또 계열사인 SPC삼립의 북미 시장 대응 및 현지화 전략을 위한 핵심축으로 활용하는 방안도 검토되고 있어 SPC그룹 전체 글로벌 사업의 시너지 효과도 기대된다. SPC삼립은 북미에서 호빵∙크림빵∙약과 등 K-푸드 수출을 강화하고 있다.이에 힘입어 파리바게뜨 해외 매출도 성장세를 이어가고 있다.2020년 연간 매출 3120억원에서 2023년 6500억원으로 두 배 늘어났다. 지난해에는 7500억원을 기록하며 ‘해외 매출 1조원’도 가시화된 상태다.대런 팁튼 파리바게뜨 미주 법인 총괄은 “올해 200개의 프랜차이즈 계약을 추가로 수주하고 100개 이상의 매장을 오픈해 코네티컷, 미주리, 오클라호마, 뉴멕시코, 괌, 푸에르토리코 등 새로운 시장으로 확장할 계획”이라고 밝힌 바 있다.온라인뉴스팀