[서울데이터랩]밈코어 지캐시 XDC 네트워크 24시간 하락률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 밈코어(M)는 24시간 동안 10.56% 하락하며 하락률 상위에 올랐다. 현재 밈코어의 가격은 2974원이며, 시가총액은 약 3조 918억 원에 이른다. 밈코어는 주로 밈 기반의 가상자산으로, 유머와 밈을 활용한 커뮤니티 중심의 플랫폼으로 주목받고 있다.지캐시(ZEC)는 9.42% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 가격은 37만 6675원이며, 시가총액은 6조 1245억 원에 달한다. 지캐시는 개인정보 보호를 강조하는 가상자산으로, 거래의 익명성을 보장하기 위한 zk-SNARKs 기술을 사용하고 있다.XDC 네트워크(XDC)는 2.32% 하락했다. XDC 네트워크의 현재 가격은 89원으로, 시가총액은 1조 5897억 원이다. 이 네트워크는 기업용 블록체인 솔루션을 제공하며, 금융 기관과 기업 간의 효율적인 거래를 지원하는 것을 목표로 하고 있다.한편, 유에스디코인(USDC)은 0.06% 하락하며, 가격은 1429원으로 시가총액은 108조 1231억 원이다. 유에스디코인은 미국 달러에 연동되는 스테이블코인으로, 안정적인 가치를 유지하는 것이 특징이다. 리플 USD(RLUSD)는 0.01% 하락했으며, 가격은 1429원이고 시가총액은 1조 2003억 원이다. 리플 USD는 리플 네트워크를 기반으로 한 스테이블코인으로, 국제 송금과 결제에 주로 사용된다.같은 시각, USD1은 1429원으로 0.00% 변동을 나타냈다. 시가총액은 3조 8743억 원이다. 페이팔 USD(PYUSD)는 가격이 1429원이며 0.00%의 등락률을 보였다. 시가총액은 3조 6116억 원에 이른다. USDe는 0.01% 상승하여 1430원의 가격을 기록했다. 시가총액은 18조 223억 원이다. 다이(DAI) 역시 1429원으로, 0.01%의 상승률을 보이며 시가총액은 7조 6718억 원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자