대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]플라즈마·에스피엑스6900·봉크, 1시간 상승률 상위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-13 09:40
입력 2025-10-13 09:40
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 플라즈마다. 플라즈마는 현재 675원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 9.31% 상승했다. 24시간 전과 비교했을 때는 8.85% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있다. 플라즈마의 24시간 거래량은 1조 3524억 원으로, 시가총액은 1조 2153억 원을 기록하며 시가총액 순위 78위를 차지하고 있다.

에스피엑스6900은 1시간 동안 7.88% 상승하여 현재 1618원에 거래 중이다. 24시간 등락률은 2.37% 상승을 기록했다. 에스피엑스6900의 24시간 거래량은 691억 4182만 원이며, 시가총액은 1조 5067억 원으로 시가총액 순위 72위에 올라 있다.

봉크는 1시간 동안 7.72% 상승하여 현재 0.0208원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 2.31% 상승했다. 봉크의 거래량은 3954억 6724만 원이며 시가총액은 1조 7005억 원, 시가총액 순위는 65위에 위치하고 있다.

에테나 또한 1시간 동안 7.42% 상승하여 현재 561원에 거래되고 있다. 하지만 24시간 등락률은 -3.13%로 하락세를 기록했다. 에테나의 24시간 거래량은 8909억 4720만 원이며, 시가총액은 4조 212억 원으로 시가총액 순위 37위를 기록하고 있다.

펜들은 1시간 동안 7.04% 상승하여 현재 5120원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 0.95% 상승을 기록했다. 펜들의 24시간 거래량은 1547억 1395만 원이며, 시가총액은 8701억 6686만 원으로 시가총액 순위 96위에 올라 있다.

이미지 확대


같은 시각 이더파이는 6.91% 상승하여 현재 1686원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 0.30% 상승으로 나타났다. 한편, 맨틀은 6.90% 상승하여 2930원에 거래 중이며, 24시간 등락률은 23.07%로 강한 상승세를 보이고 있다. 에이셔는 6.63% 상승하여 60원에 거래되고 있으며, 모포는 6.47% 상승하여 2821원에 거래 중이다. 마지막으로 펏지 펭귄은 6.33% 상승하여 33원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기