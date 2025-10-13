[서울데이터랩]대시 맨틀 비트텐서 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 가상자산 시장에서 대시(DASH)의 24시간 등락률이 45.72%로 가장 높은 상승률을 기록했다. 대시의 가격은 7만 8872원이며, 시가총액은 9815억 1065만 원이다. 대시는 익명성과 빠른 거래 속도를 특징으로 하는 가상자산으로, 주로 익명성을 중시하는 사용자들 사이에서 인기를 얻고 있다.맨틀(MNT)은 24시간 동안 35.50% 상승하며 주목받고 있다. 맨틀의 가격은 3107원이고, 시가총액은 10조 1083억 원이다. 맨틀은 블록체인 기술을 바탕으로 한 플랫폼으로, 스마트 계약 및 다양한 디앱(dApp) 개발에 활용되고 있다. 특히, 맨틀은 확장성과 보안을 강화한 점에서 주목받고 있다.비트텐서(TAO)는 30.46%의 상승률을 보이며, 가격은 55만 3859원에 도달했다. 시가총액은 5조 5799억 원이다. 비트텐서는 분산형 데이터베이스와 AI 기술을 결합한 프로젝트로, 데이터 거래 및 인공지능 모델 학습에 사용된다. 이 프로젝트는 데이터 소유자와 AI 개발자 간의 협력을 촉진하여 데이터의 가치 극대화를 목표로 하고 있다.팬케이크스왑(CAKE)은 24시간 동안 26.09% 상승하며 가격은 4797원이다. 시가총액은 1조 6512억 원에 달한다. 팬케이크스왑은 탈중앙화 거래소(DEX)로, 바이낸스 스마트 체인 상에서 운영된다. 빠른 거래 속도와 저렴한 수수료로 사용자들에게 인기를 끌고 있으며, 다양한 유동성 풀을 통해 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공한다.에스피엑스6900(SPX)은 25.73% 상승하며, 가격은 1887원이다. 시가총액은 1조 7575억 원이다. 에스피엑스6900은 혁신적인 금융 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 사용자들이 새로운 금융 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 돕는다.한편, 모포(MORPHO)는 24.46% 상승했으며, 아스터(ASTER)는 20.66%의 상승률을 보였다. 펏지 펭귄(PENGU)은 19.52% 상승했다. 이뮤터블엑스(IMX)와 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 각각 19.40%와 19.00% 상승하며 투자자들의 관심을 끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자