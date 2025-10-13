[서울데이터랩]유니온머티리얼 25.95% 폭등 실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

13일 오전 9시 10분 유니온머티리얼(047400)이 등락률 +25.95%로 상승률 1위를 차지했다. 유니온머티리얼은 개장 직후 5분간 5,995,269주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 442원 오른 2,145원이다.한편 유니온머티리얼의 PER은 -2.04로 수익성을 평가하기 어려운 상황이며, ROE는 -117.43%로 재무적인 손실을 시사하고 있다.이어 상승률 2위 유니온(000910)은 현재가 5,940원으로 주가가 21.10% 폭등하고 있다. 상승률 3위 현대비앤지스틸(004560)은 현재 12,710원으로 14.20% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 성안머티리얼스(011300)는 13.97% 급등하며 457원에 거래되고 있다. 상승률 5위 대원화성(024890)은 11.76%의 상승세를 타고 950원에 거래되고 있다.6위 삼화전자(011230)는 현재가 4,000원으로 9.74% 상승 중이다. 7위 아센디오(012170)는 현재가 2,100원으로 9.66% 상승 중이다. 8위 고려아연(010130)은 현재가 1,049,000원으로 8.70% 상승 중이다. 9위 만호제강(001080)은 현재가 50,900원으로 5.71% 상승 중이다. 10위 HD현대마린엔진(071970)은 현재가 90,000원으로 5.51% 상승 중이다.이밖에도 HJ중공업(097230) ▲4.56%, SK우(03473K) ▲4.06%, 혜인(003010) ▲3.53%, 광명전기(017040) ▲3.30% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자