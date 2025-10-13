[서울데이터랩]노바텍 19.11% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

13일 오전 9시 15분 노바텍(285490)이 등락률 +19.11%로 상승률 1위를 차지했다. 노바텍은 개장 직후 159,443주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,850원 오른 24,000원이다.한편 노바텍의 PER은 14.77로 적정 가치 평가를 받을 가능성을 시사하며, ROE는 10.80%로 수익성 측면에서 양호한 수준을 보이고 있다.이어 상승률 2위 동국알앤에스(075970)는 현재가 2,795원으로 주가가 15.26% 급등하고 있다. 상승률 3위 EG(037370)는 현재 6,040원으로 14.61% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 원익홀딩스(030530)는 14.58% 상승하며 21,850원에 거래되고 있다. 상승률 5위 티플랙스(081150)는 14.49%의 상승세를 타고 3,555원에 거래되고 있다.6위 우림피티에스(101170)는 현재가 6,550원으로 12.74% 상승 중이다. 7위 쎄노텍(222420)은 현재가 924원으로 12.68% 상승 중이다. 8위 포스코엠텍(009520)은 현재가 15,210원으로 12.33% 상승 중이다. 9위 온코닉테라퓨틱스(476060)는 현재가 23,550원으로 11.35% 상승 중이다. 10위 삼영엠텍(054540)은 현재가 12,550원으로 9.70% 상승 중이다.이밖에도 상보(027580) ▲8.84%, 오아(342870) ▲8.39%, KZ정밀(036560) ▲7.84%, 글로본(019660) ▲7.24%, 플레이위드(023770) ▲7.01%, 리튬포어스(073570) ▲6.89%, 팸텍(271830) ▲6.72%, 제이피아이헬스케어(0010V0) ▲6.59%, 앱클론(174900) ▲6.56%, 엑시온그룹(069920) ▲6.22% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자