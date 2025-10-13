[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(10월 13일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 20.59%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 90,900원으로 전 거래일 대비 3.71% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 거래량은 2,158,295주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 5.26%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.21% 하락하며 주가가 소폭 하락 중이다. 검색비율 4위 NAVER(035420)는 개장 초반부터 3.36%의 하락률로 주가가 다소 하락하고 있다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 3.86% 하락하며 주가가 다소 하락 중이다.6위 LG에너지솔루션(373220)은 등락률 -1.81%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)은 1.74%의 상승세로 주가가 상승 중이다. 8위 카카오(035720)는 3.22%의 등락률로 주가가 다소 하락하고 있다. 9위 포스코엠텍(009520)은 15.21% 급등하며 주가가 크게 상승 중이다. 10위 현대차(005380)는 하락률 1.15%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 노바텍(285490) ▲20.84%, 하이젠알앤엠(160190) ▲5.61%, 삼성중공업(010140) ▼0.67%, POSCO홀딩스(005490) ▼0.95%, 셀트리온(068270) ▼1.50%, LG에너지솔루션 ▼1.81%, 클로봇(466100) ▼1.92%, 알테오젠(196170) ▼2.49%, 삼성SDI(006400) ▼2.17%, 레인보우로보틱스(277810) ▼3.79% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자