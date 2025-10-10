전용면적 조작·거짓 옵션 광고… 대학가에 범람하는 허위 원룸 매물

국토부, 원룸촌 위법 광고 321건 적발

근저당권 설정 은폐, 관리비 미기재 등

이미지 확대 서울 동작구 흑석동 중앙대 인근 원룸촌의 모습. 뉴스1

전국 대학가 원룸촌에 허위 매물 광고가 넘쳐나는 것으로 나타났다.국토교통부는 지난 7월 21일부터 약 5주간 전국 대학가 원룸촌 10곳을 대상으로 인터넷 허위·과장 매물 광고를 점검한 결과 위법이 의심되는 광고 321건을 적발했다고 10일 밝혔다.청년층 거주 비율이 높은 서울 관악구 청룡동·광진구 화양동·서대문구 신촌동·동작구 상도제1동·성북구 안암동·성동구 사근동, 대전 유성구 온천2동, 부산 금정구 장전제1동·남구 대연제3동, 경기 수원 장안구 율천동이 모니터링 대상이 됐다.국토부는 네이버 부동산, 직방, 당근마켓 등 온라인 플랫폼과 유튜브, 블로그, 카페 등에 올라온 중개 대상물 표시·광고 1100건을 조사해 위법 의심 사례를 추렸다.선별된 위법 의심 사례 가운데 절반 이상인 166건(51.7%)을 부당한 표시·광고로 판단했다. ▲전용 면적을 실제보다 많이 부풀려 조작 ▲존재하지 않는 가전제품 옵션을 표시·광고 ▲근저당권이 설정된 사실 은폐 ▲계약 체결된 매물의 게시물 삭제 지연 등이 확인됐다.나머지 155건(48.3%)은 중개 대상물 소재지, 관리비, 거래 금액 등 인터넷 광고에서 의무적으로 명시해야 할 사항을 빠트린 ‘명시 의무 위반’ 사례로 조사됐다.국토부는 이번에 선별된 321건의 위법 의심 광고를 관할 지방자치단체에 통보해 행정 처분 등 후속 조치가 이뤄지도록 했다. 박준형 국토부 토지정책관은 “부동산 매물의 왜곡된 정보를 차단해 소비자에게 억울한 피해가 발생하지 않게 하고, 투명하고 공정한 부동산 시장 거래 질서가 확립되도록 노력하겠다”고 말했다.세종 이영준 기자