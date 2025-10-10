[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(10월 10일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 23.14%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 94,000원으로 전 거래일 대비 5.62% 상승하며 강세를 보이고 있다. 거래량은 5,797,240주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 7.46%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 LG에너지솔루션(373220)은 9.77% 하락하며 출발했다. 검색비율 4위 NAVER(035420)는 개장 초반부터 1.78%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.40% 상승하며 양호한 움직임을 보이고 있다.6위 한미반도체(042700)는 등락률 5.37%로 상승세를 보이고 있다. 7위 제주반도체(080220)는 12.23%의 급등세를 보이고 있다. 8위 셀트리온(068270)은 0.68% 상승하며 주가가 소폭 상승 중이다. 9위 한화오션(042660)은 1.52% 하락하며 출발했다. 10위 POSCO홀딩스(005490)는 하락률 4.95%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 심텍(222800) ▲8.43%, 삼성전자우(005935) ▲5.71%, 한미반도체 ▲5.37%, LG디스플레이(034220) ▲4.53%, 삼성중공업(010140) ▲0.23%, 셀트리온 ▲0.68%, 현대로템(064350) ▲0.66%, 현대차(005380) ▼0.91%, 알테오젠(196170) ▼1.80%, 한화에어로스페이스(012450) ▼2.64% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자