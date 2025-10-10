[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 엔비디아 상승세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 상승세를 기록한 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL)은 하락세를 보였다. 종목별로 다른 흐름을 나타내며 시장의 움직임을 반영했다.엔비디아는 192.57 달러로 전일 대비 1.83% 상승하며 강세를 보였다. 이는 기술주 중에서 가장 높은 상승률을 기록한 종목이다. 마이크로소프트는 522.40 달러로 0.47% 하락하며 보합세에 가까운 움직임을 보였다. 애플은 254.04 달러로 1.56% 하락하며 약세를 보였다.아마존닷컴(AMZN)은 227.74 달러로 1.12% 상승했다. 메타(META)는 733.51 달러로 2.18% 상승하며 강세를 보였다. 브로드컴(AVGO)은 345.02 달러로 0.14% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 241.53 달러로 1.26% 하락했다.거래대금이 가장 높은 종목은 엔비디아로, 거래대금이 351억 달러로 약 50조 551억원에 달했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 7.5%에 해당한다. 마이크로소프트의 거래대금은 95.2억 달러로 약 13조 5,628억원이었으며, 시가총액 대비 2.5%를 기록했다. 애플의 거래대금은 97.1억 달러로 약 13조 8,270억원으로, 시가총액 대비 2.6%를 기록했다.정연호 기자