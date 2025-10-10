[서울데이터랩]지캐시·라이트코인·비트텐서 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 등락률 기준으로 지캐시(ZEC)가 19.91%의 상승률을 기록하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 지캐시의 가격은 30만 6228원으로, 거래량은 1조 3033억 원에 달했다. 시가총액은 4조 9776억 원이다. 지캐시는 익명성을 강조한 암호화폐로, 개인 정보 보호를 중요시하는 사용자들에게 인기가 많다.라이트코인(LTC)은 1.00% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 라이트코인의 가격은 16만 9884원이며, 시가총액은 12조 9774억 원이다. 라이트코인은 비트코인의 경량화 버전으로, 빠른 거래 시간과 낮은 수수료를 특징으로 하여 소액 거래에 적합하다.비트텐서(TAO)는 0.59% 상승을 보였다. 비트텐서의 가격은 48만 890원으로, 시가총액은 4조 8344억 원으로 평가된다. 비트텐서는 인공지능과 블록체인을 결합하여 데이터의 효율적인 분산과 처리에 중점을 두고 있는 플랫폼이다.한편, 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 0.03% 상승했다. 페이팔 USD(PYUSD)도 같은 폭으로 상승했다. 퍼스트 디지털 USD의 가격은 1419원이고, 페이팔 USD의 가격은 1422원이다. 두 종목 모두 안정적인 가치 저장 수단을 목표로 하며, 전 세계적으로 널리 사용되는 스테이블 코인이다.같은 시각, 유에스디코인(USDC)은 0.01% 하락하며 다른 종목들과 대조적인 움직임을 보였다. 비트코인(BTC)은 1.41% 하락하여 1억 7282만 원의 가격을 기록했다. 팍스 골드(PAXG)는 1.53% 하락했으며, 트론(TRX)은 1.56% 하락을 기록했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자