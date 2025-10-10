토스·대신·메리츠·NH·카카오페이증권… 국내 5개 업체 미국 주식 거래 또 ‘오류’

2025-10-10 16면

국내 주요 증권사에서 미국 주식 거래 오류가 발생했다.9일 금융투자업계에 따르면 토스증권과 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, 카카오페이증권 등 국내 증권사 5곳에서 8일(현지시간) 뉴욕증시 거래 중 미국 현지 중개사의 전산장애로 주문 처리가 지연됐다. 현재 대부분 국내 증권사는 현지 중개사를 통해 미국 주식 거래 서비스를 제공 중이다.토스증권은 지난 8일 오후 10시 30분부터 10월 47분까지 미 주식 주문이 정상적으로 접수되지 않았다. 메리츠증권도 같은 날 오후 10시 40분부터 10시 48분까지 일부 미 종목 주문이 이뤄지지 않았다.금융감독원에 따르면 올해 상반기에만 58건의 증권사 전산장애 사고가 있었다. 지난해 같은 기간(40건) 대비 45% 늘었다. 2020년 이후로 범위를 넓히면 총 429건의 전자금융사고가 있었는데, 이 중 47%(202건)가 자기자본 기준 상위 10개 회사에서 발생했다. 피해규모가 가장 컸던 사고는 2020년 키움증권에서 있었던 전산장애로 총 47억 669만원의 피해가 발생했다. 키움증권은 지난 4월과 6월에도 트레이딩시스템 전산장애로 소비자 불편을 야기한 바 있다.최재성 기자