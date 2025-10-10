대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

토스·대신·메리츠·NH·카카오페이증권… 국내 5개 업체 미국 주식 거래 또 ‘오류’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
최재성 기자
최재성 기자
수정 2025-10-09 23:57
입력 2025-10-09 18:17
국내 주요 증권사에서 미국 주식 거래 오류가 발생했다.

9일 금융투자업계에 따르면 토스증권과 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, 카카오페이증권 등 국내 증권사 5곳에서 8일(현지시간) 뉴욕증시 거래 중 미국 현지 중개사의 전산장애로 주문 처리가 지연됐다. 현재 대부분 국내 증권사는 현지 중개사를 통해 미국 주식 거래 서비스를 제공 중이다.

토스증권은 지난 8일 오후 10시 30분부터 10월 47분까지 미 주식 주문이 정상적으로 접수되지 않았다. 메리츠증권도 같은 날 오후 10시 40분부터 10시 48분까지 일부 미 종목 주문이 이뤄지지 않았다.

금융감독원에 따르면 올해 상반기에만 58건의 증권사 전산장애 사고가 있었다. 지난해 같은 기간(40건) 대비 45% 늘었다. 2020년 이후로 범위를 넓히면 총 429건의 전자금융사고가 있었는데, 이 중 47%(202건)가 자기자본 기준 상위 10개 회사에서 발생했다. 피해규모가 가장 컸던 사고는 2020년 키움증권에서 있었던 전산장애로 총 47억 669만원의 피해가 발생했다. 키움증권은 지난 4월과 6월에도 트레이딩시스템 전산장애로 소비자 불편을 야기한 바 있다.

최재성 기자
2025-10-10 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기