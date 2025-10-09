[서울데이터랩]10월 9일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 7312만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 3450조 7824억 원을 기록하고 있다. 24시간 동안 0.53% 상승했으며, 1시간 등락률도 0.37%로 나타나 단기 상승세가 지속될 가능성이 있다. 거래량은 89조 5473억 원이다.이더리움은 현재 631만 3924원에 거래 중이며 시가총액은 762조 1111억 원이다. 24시간 동안 0.16% 상승했으며, 1시간 등락률은 0.88%로 단기적으로 상승세가 강화되었다. 거래량은 58조 6589억 원이다.비앤비는 181만 1316원에 거래되고 있으며 시가총액은 252조 1051억 원이다. 24시간 동안 0.08% 상승했으며, 1시간 등락률은 1.29%로 단기 반등이 나타나고 있다. 거래량은 10조 6377억 원이다.리플은 4035원에 거래되고 있으며 시가총액은 241조 5927억 원이다. 24시간 동안 -0.16% 하락하며 1시간 등락률은 0.59%로 단기적으로 소폭 반등 가능성이 있다. 거래량은 6조 6155억 원이다.한편, 솔라나는 32만 864원으로 3.57% 상승하며 시가총액은 175조 2586억 원이다. 같은 시각 도지코인은 353원으로 1.64% 상승했다. 트론은 482원으로 1.05% 상승했다. 에이다는 1165원으로 0.83% 상승했다.같은 시각 하이퍼리퀴드는 6만 4624원으로 0.16% 상승했다. 체인링크는 3만 1578원으로 2.21% 상승했다. 수이는 4946원으로 1.32% 상승했다.한편, 스텔라루멘은 541원으로 -0.26% 하락했다. 아발란체는 4만 297원으로 1.50% 상승했다. 비트코인 캐시는 82만 4282원으로 0.46% 상승했다.같은 시각 라이트코인은 16만 8792원으로 1.62% 상승했다. 헤데라는 304원으로 -1.30% 하락했다. 레오는 1만 3694원으로 0.02% 상승했다.전반적으로 가상자산 시장은 비트코인과 이더리움의 상승세에 힘입어 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 그러나 일부 종목의 하락세도 관찰되므로 투자 시 주의가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자