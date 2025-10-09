[서울데이터랩]지캐시 맨틀 에스피엑스6900 24시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 지캐시(Zcash, ZEC)가 24시간 동안 35.33% 급등하며 가장 높은 상승세를 기록하고 있다. 지캐시는 프라이버시 강화 기능을 제공하는 암호화폐로, 현재 가격은 25만 5104원에 도달했다. 시가총액은 약 4조 1462억 원으로 시장 내에서 중요한 위치를 차지하고 있다.맨틀(Mantle, MNT) 역시 13.57% 상승하며 주목받고 있다. 맨틀의 가격은 3798원으로 평가되며, 시가총액은 12조 3561억 원이다. 맨틀은 블록체인 기반 플랫폼으로, 주로 스마트 계약과 디앱(DApp) 개발에 사용되며, 최근 투자자들의 관심을 받고 있다.에스피엑스6900(SPX)는 7.24%의 상승률을 기록하며 세 번째로 높은 상승률을 보였다. 해당 암호화폐의 가격은 2195원이며, 시가총액은 약 2조 438억 원이다. 에스피엑스6900은 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트에 활용되며, 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.콘플럭스(Conflux, CFX) 또한 7.24% 상승하며 같은 상승폭을 기록했다. 콘플럭스의 가격은 212원으로, 시가총액은 1조 954억 원에 이른다. 콘플럭스는 고속 처리와 확장성을 강조하는 블록체인 네트워크로, 다양한 산업에서 채택되고 있다.펏지 펭귄(Pudgy Penguin, PENGU)은 7.12% 상승하며 주목할 만한 성과를 보였다. 펏지 펭귄의 현재 가격은 46원이며, 시가총액은 약 2조 9322억 원이다. 해당 암호화폐는 주로 NFT(Non-Fungible Token) 시장에서 활발히 거래되고 있으며, 디지털 자산으로서의 가치가 높다.한편, 모네로(Monero, XMR)는 6.36% 상승하며 47만 8928원의 가격을 기록하고 있다. 모네로는 개인정보 보호에 중점을 둔 암호화폐로, 높은 익명성을 제공한다. 월드코인(Worldcoin, WLD)은 4.90% 상승하며, 가격은 1804원에 도달했다. 에테나(ETNA)는 4.10% 상승했고, 현재 가격은 817원이다. 이더리움네임서비스(Ethereum Name Service, ENS)는 3.65% 상승하며 3만 533원에 거래되고 있다. 마지막으로, 파일코인(Filecoin, FIL)은 3.45% 상승하여 3370원의 가격을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자