[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

8일(현지시간) 현재 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수가 모두 다른 방향을 보이고 있다. 다우존스 지수는 46,601.78로 보합세를 기록했으며, 나스닥 종합 지수는 23,043.38로 1.12% 상승했다. S&P 500 지수는 6,753.72로 0.58% 상승했다.
다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 423,514천 주의 거래량을 기록하며 전일 대비 1.20포인트 하락해 46,601.78에 마감했다. 시작가는 46,649.32, 최고가는 46,816.28, 최저가는 46,498.39로 기록됐다.
나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,912,254천 주의 거래량을 기록하며 255.02포인트(1.12%) 상승하여 23,043.38에 마감했다. 시작가는 22,852.32, 최고가는 23,045.14, 최저가는 22,845.42를 기록했다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 2,876,408천 주의 거래량을 보이며 39.13포인트(0.58%) 상승하여 6,753.72에 마감했다. 이 지수의 시작가는 6,723.87, 최고가는 6,755.64, 최저가는 6,718.09였다.
한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 0.81%, 1.19%, 3.40% 상승하여 15,782.87, 25,136.62, 6,860.20을 기록했다.
VIX 지수는 16.30으로, 전일 대비 0.94포인트 하락해 -5.45%의 등락률을 보였다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만일 경우 시장이 안정적임을 나타낸다.
