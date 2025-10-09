금값 4000달러 돌파… 트럼프 리스크에 안전자산으로 돈 몰린다

트로이온스당 4000.96달러 ‘최고’

이미지 확대 국제 금 가격이 사상 처음으로 온스당 4000달러를 돌파한 가운데 지난달 10일 서울 종로구 삼성금거래소에서 직원이 골드바를 들어 보이고 있다. 8일(현지시간) 금 현물은 장중 온스당 4000.96달러, 금 선물은 4020달러를 기록하며 사상 최고치를 경신했다. 국내 금값도 강세를 보이며 한 돈(3.75g)짜리 돌반지 값이 80만원을 넘겼다.

국제 금값이 사상 최초로 4000달러를 돌파했다. 미국 연방정부의 셧다운(업무 중단) 장기화와 일본·프랑스 재정 불안, 트럼프 2기 행정부의 무역 정책 불확실성이 겹치며 글로벌 자금이 안전자산으로 몰리고 있다는 분석이 나온다.8일(현지시간) AFP·로이터통신에 따르면 이날 금 현물 가격은 장 중 한때 사상 최고치인 트로이온스(31.1034768ꏧ)당 4000.96달러를 기록했다. 12월 인도분 미국 금 선물 가격도 트로이온스당 4020.00달러로 0.4% 상승하며 사상 처음으로 4000달러를 돌파했다. 지난 3월 처음으로 3000달러를 돌파한 지 약 7개월 만이다. 국제 금 선물 가격은 올해 들어 사상 최고가 기록을 수시로 갈아치우며 50.0% 급등했다. 같은 기간 S&P500 지수(14.4%)와 나스닥 지수(18.2%), 비트코인(25.2%), 이더리움(28.7)을 훌쩍 뛰어넘는 상승률이다. 같은 안전자산으로 꼽히는 엔화(3.6%)와 스위스프랑(14.3%)과도 차이가 크다.이런 가파른 상승세는 1979년 2차 석유 파동으로 인한 인플레이션 충격 이후 처음이다. 트럼프의 관세 정책을 비롯한 글로벌 불확실성 증대가 금으로 수요가 몰리는 주요 요인으로 꼽힌다. 중국 인민은행을 비롯한 중앙은행들의 금 매입 증가, 금 상장지수펀드(ETF)에 대한 관심 증가, 미국 달러화 약세, 견조한 소매 수요 등 여러 요인이 금 가격 상승을 견인했다고 로이터는 평가했다. 이달로 예정된 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 0.25% 포인트 추가 금리인하 기대감도 금값을 떠받치는 요인이다. 12월에도 추가로 0.25% 포인트 인하 가능성이 있다. 여기에 프랑스와 일본의 정치 혼란도 금 수요 증가로 이어졌다고 로이터는 전했다.향후 금값 전망은 엇갈린다. 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠의 레이 달리오 창업자는 “포트폴리오의 최대 15%를 금에 배분하라”라고 했다. 골드만삭스 그룹 역시 2026년 12월 금 가격 전망치를 4300달러에서 4900달러로 상향 조정했다. 반면 뱅크오브아메리카(BOA)는 지난 6일 시장 분석 보고서를 통해 “시장에 조정 위험이 고조되고 있다”고 경고했다.국내 금값도 연일 상승세다. 지난 2일 종가는 g당 18만 7300원으로 전날 대비 2.1% 하락했지만, 최근 한국표준금거래소 온라인 쇼핑몰에서 판매 중인 한 돈(3.75g)짜리 돌 반지는 80만원대로 치솟았다. 조만간 한 돈 돌반지 가격이 100만원을 돌파할 것이라는 장밋빛 전망도 나온다. 다만 최근처럼 국내 금 가격이 국제 금값보다 높은 ‘김치프리미엄’은 경계해야 한다는 목소리가 높다. 한국거래소에 따르면 국제 금 시세와 국내 금 시세의 괴리율은 지난달 30일 11.73%, 지난 1일에도 9.81%를 기록했다.한편 가상자산(암호화폐) 시장은 연초 이후 강한 상승세를 보이며 6일(현지시간) 오후 2시 55분 기준 12만 6279.63달러로 사상 최고가를 경신했다가 살짝 조정받고 있다. 비트코인은 연초 대비 25%가량 오른 상태지만, 8일(현지시간) 오전 3시 기준 전일 대비 1.8%가량 하락한 12만 1830달러에 거래됐다. 이더리움 역시 연초 대비 30% 가까이 상승했으나, 4.7%가까이 내린 4455달러 안팎에서 거래됐다.황비웅·김예슬 기자