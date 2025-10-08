대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]팬케이크스왑·딕시·소닉SVM, 24시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-08 09:34
입력 2025-10-08 09:34
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 팬케이크스왑(CAKE)이 24시간 동안 18.13% 상승하며 등락률 상위에 올랐다. 팬케이크스왑의 현재 가격은 6297원으로, 시가총액은 약 2조 1662억 원에 이른다. 팬케이크스왑은 바이낸스 스마트 체인 기반의 탈중앙화 거래소로, 저렴한 수수료와 빠른 거래 속도로 인해 사용자들 사이에서 인기를 끌고 있다.

딕시(DEXE)도 눈에 띄는 상승세를 보이며 9.52% 상승했다. 딕시의 가격은 1만 8673원이며, 시가총액은 약 1조 5635억 원이다. 딕시는 거래소 간의 유동성을 제공하며, 사용자가 다양한 거래소에서 쉽게 거래할 수 있도록 지원하는 플랫폼이다.

소닉SVM(S)은 4.94%의 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 소닉SVM의 가격은 421원으로, 시가총액은 약 1조 2136억 원이다. 소닉SVM은 소닉 네트워크를 기반으로 한 가상자산으로, 주로 빠른 전송 속도를 강조하여 사용자들에게 매력적인 옵션을 제공하고 있다.

한편, 펌프(PUMP)는 1.45% 상승하며 가격은 9.06원에 도달했다. 모네로(XMR)도 0.73% 상승하며 44만 9852원의 가격을 기록했다. 같은 시각 팍스 골드(PAXG)는 0.61% 상승했고, 테더 골드(XAUt)는 0.56% 상승했다. 레오(LEO)는 0.08%의 미미한 상승세를 보였다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
