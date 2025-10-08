[서울데이터랩]밈코어 펌프 팍스골드, 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 11월 2일 기준으로 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 밈코어로, 1.68% 상승하며 현재가는 2918원이다. 밈코어는 지난 24시간 동안 -1.73%의 등락률을 기록했지만, 1시간 내 상승한 모습이 주목받고 있다. 거래량은 224억 4389만 원으로, 단기간 내 거래가 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있다.펌프는 1시간 동안 0.30% 상승하며 현재가는 8.94원이다. 24시간 동안 0.24% 상승을 기록한 펌프는 안정적인 상승세를 이어가고 있다. 거래량은 6217억 9482만 원으로 매우 높아, 시장에서의 주목도가 높다.팍스 골드는 1시간 동안 0.27% 상승하며 현재가는 564만 6834원이다. 지난 24시간 동안 0.75% 상승한 팍스 골드는 안정적인 상승세를 보이고 있으며, 거래량은 2835억 3488만 원에 달한다. 이는 금 가격과 연동되는 팍스 골드의 특성상, 금값의 안정적인 상승이 반영된 결과일 것이다.한편, 테더 골드는 0.17% 상승하며 현재가는 563만 2709원이다. 엠와이엑스 파이낸스는 0.07% 상승하며 현재가 7763원을 기록하고 있다. 이들 종목의 상승률은 상대적으로 낮지만, 시장의 변동성에 따라 언제든 상승세를 보일 가능성이 있다.같은 시각, 리플 USD는 0.05% 상승하며 1412원에 거래되고 있다. 테더와 유에스디코인은 각각 0.04%와 0.02% 상승하며 각각 1414원과 1412원으로 거래되고 있다. USDe는 등락률 0.00%를 기록하며 1413원에 머물러 있으며, 페이팔 USD는 -0.01%의 미세한 하락을 보이며 1412원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자