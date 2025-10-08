대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
수정 2025-10-08 09:34
입력 2025-10-08 09:34
7일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 전반적으로 하락세를 나타냈다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 하락하며 보합세를 보였다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,602.98로 마감하며 전일 대비 91.99포인트(-0.20%) 내렸다. 다우존스의 하루 거래량은 411,287천주로 기록되었으며, 시작가는 46,700.90, 최고가는 46,868.49, 최저가는 46,448.02였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,788.36으로 마감하며 153.30포인트(-0.67%) 하락했다. 나스닥 종합의 거래량은 1,824,860천주였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 6,714.59로 마감하며 25.69포인트(-0.38%) 내렸다. 거래량은 3,033,658천주로 집계되었다.

반면, 다우운송 지수는 15,655.69로 234.67포인트(-1.48%) 하락했다. 나스닥 100은 24,840.23으로 138.33포인트(-0.55%) 내렸으며, 필라델피아 반도체 지수는 6,634.76으로 139.30포인트(-2.06%) 하락했다.

한편, VIX 지수는 17.24로 0.87포인트(5.31%) 올랐다. VIX 지수의 상승은 변동성이 증가했음을 시사한다. 일반적으로 VIX 지수가 20 미만일 때는 시장이 비교적 안정적임을 의미한다.

정연호 기자
닫기