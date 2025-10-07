[서울데이터랩]스토리 엠와이엑스 파이낸스 밈코어 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 31일 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률 상위 종목들은 다음과 같다.스토리는 1시간 등락률 2.39%로 가장 큰 폭의 상승을 기록했다. 현재가는 1만 4275원이며, 24시간 동안의 상승률은 6.40%이다. 거래량은 1313억 7776만 원으로 높은 수치를 보이며, 시가총액 4조 4788억 원으로 시가총액 순위 39위를 차지하고 있다. 스토리는 최근 몇 주간 주목받는 종목 중 하나로, 이번 상승세가 지속될지 주목된다.엠와이엑스 파이낸스는 1시간 등락률이 2.28%로 상승세를 보이고 있다. 현재가는 7845원이며, 24시간 동안 9.57% 상승했다. 거래량은 2896억 9745만 원으로 상당히 높은 수준이며, 시가총액은 1조 6170억 원으로 시가총액 순위 79위에 위치해 있다. 엠와이엑스 파이낸스는 최근 활발한 거래를 통해 투자자들의 관심을 끌고 있다.밈코어는 1시간 등락률 1.96%를 기록하며 상승 중이다. 현재가는 2984원이며, 24시간 동안 4.08% 상승했다. 거래량은 203억 7384만 원으로 나타났으며, 시가총액은 3조 1027억 원으로 시가총액 순위는 50위이다. 밈코어는 최근의 상승세로 인해 투자자들의 주목을 받고 있다.같은 시각, 헤데라는 1시간 동안 1.90%의 상승을 기록하며 현재가 323원을 보이고 있다. 24시간 기준으로는 4.36% 상승했으며, 거래량은 4001억 2162만 원으로 높은 거래량을 보인다. 시가총액은 13조 7229억 원으로, 시가총액 순위는 18위에 자리잡고 있다.펏지 펭귄은 1시간 등락률 1.82%를 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 현재가는 45원이며, 24시간 동안 -0.82%로 소폭 하락한 모습을 보였다. 거래량은 6006억 2063만 원이며, 시가총액은 2조 8480억 원으로 시가총액 순위 55위에 올라 있다.한편, 아스터는 1시간 동안 1.59% 상승했고, 에어로드롬 파이낸스는 1.17%의 상승폭을 기록했다. 소닉SVM은 0.76% 상승했으며, 페페와 알고랜드는 각각 0.65% 상승했다. 이들 종목 모두 소폭 상승세를 보이며 시장의 안정적인 모습을 반영하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자