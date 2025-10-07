[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 스타크넷 팬케이크스왑 24시간 상승률 상위 종목

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)는 24시간 동안 26.48% 상승하며 가장 두드러진 상승세를 보였다. 엠와이엑스 파이낸스의 현재 가격은 8,314원이며, 시가총액은 약 1조 7,136억 원에 이른다. 이 종목은 거래량 기준으로도 2,958억 원을 기록하며 활발한 움직임을 보이고 있다.스타크넷(STRK)도 주목할 만한 상승세를 기록했다. 24시간 동안 19.66% 상승하며, 현재 가격은 253원이다. 시가총액은 1조 959억 원으로 평가되며, 3,685억 원 이상의 거래량을 기록했다. 스타크넷은 주로 스마트 계약과 탈중앙화 애플리케이션을 지원하는 플랫폼으로, 최근 상승세가 지속되고 있다.팬케이크스왑(CAKE) 역시 18.57%의 상승률을 기록하며 강세를 보였다. 현재 가격은 5,320원이며, 시가총액은 1조 8,296억 원에 달한다. 팬케이크스왑은 9,846억 원의 높은 거래량을 기록하며, 탈중앙화 거래소(DEX) 플랫폼으로서의 입지를 강화하고 있다.아스터(ASTER)는 16.13%의 상승률을 보이며, 2,983원의 가격을 기록 중이다. 시가총액은 5조 644억 원이며, 2조 9,565억 원의 거래량을 나타내고 있다. 아스터는 특히 블록체인 네트워크 간의 상호운용성을 강화하는 데 집중하고 있다.맨틀(MNT)은 13.52% 상승하며 3,377원의 가격을 기록하고 있다. 시가총액은 10조 9,878억 원으로, 7,835억 원의 거래량을 보이고 있다. 맨틀은 주로 데이터 저장 및 처리 효율성을 높이는 블록체인 플랫폼으로 인식되고 있다.한편, 비트텐서(TAO)는 10.21% 상승하며 48만 9610원의 가격을 기록했다. 같은 시각, 봉크(BONK)는 9.38% 상승하며 0.0306원의 가격을 보였다. 플라즈마(XPL)는 8.93% 상승했으며, 리도다오(LDO)는 7.54% 상승했다. 헤데라(HBAR) 또한 7.12% 상승하며 긍정적인 움직임을 보였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자