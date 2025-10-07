[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

대한매일상회 바로가기
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-07 12:36
입력 2025-10-07 12:36
6일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 혼조세를 보였다. 다우존스 지수는 소폭 내렸고, 나스닥 종합과 S&P 500 지수는 상승했다. 다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되며, 이날 46,694.97로 마감했다. 이는 전일 대비 63.31포인트(-0.14%) 내린 수치이다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,941.67로 거래를 마쳤으며, 전일 대비 161.16포인트(0.71%) 올랐다. S&P 500 지수는 6,740.28로 마감해 24.49포인트(0.36%) 상승했다.

다우존스 지수는 시작가 46,776.04에서 최고가 46,846.45, 최저가 46,426.96을 기록하며 500,009천주가 거래되었다. 반면, 나스닥 종합 지수는 시작가 22,894.35에서 최고가 22,991.72, 최저가 22,827.56을 기록하며 1,831,113천주의 거래량을 보였다. S&P 500 지수는 시작가 6,733.86에서 최고가 6,749.52, 최저가 6,717.78을 기록하며 3,240,663천주가 거래되었다.

한편, 필라델피아 반도체 지수는 6,774.06으로 190.32포인트(2.89%) 상승했다. 다우운송 지수는 15,890.36으로 마감해 49.75포인트(0.31%) 오른 모습을 보였다. 나스닥 100 지수는 24,978.56으로 193.04포인트(0.78%) 상승했다.

마지막으로, VIX 지수는 16.37로 0.28포인트(-1.68%) 내렸다. VIX 지수는 20 미만으로 안정적인 시장 상황을 나타내고 있다.

