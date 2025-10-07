대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]봉크 온도파이낸스 맨틀 상승률 상위

정연호 기자
수정 2025-10-07 12:36
입력 2025-10-07 12:36
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 봉크가 1시간 동안 2.88% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 봉크의 가격은 0.0302원이며, 지난 24시간 동안 4.79% 상승했다. 거래량은 5777억 1385만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

온도 파이낸스는 1시간 동안 2.51% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 온도 파이낸스의 가격은 1367원이며, 24시간 동안 4.12% 상승했다. 거래량은 3630억 8740만 원으로 역시 많은 거래가 발생하고 있다.

맨틀은 1시간 동안 2.37% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 맨틀의 가격은 3370원이며, 24시간 동안 무려 15.68% 상승했다. 거래량은 6348억 6071만 원으로, 시가총액 기준으로도 상위권을 유지하고 있다.

플라즈마는 1시간 동안 2.20% 상승하며 네 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 플라즈마의 가격은 1290원이다. 그러나 24시간 기준으로는 -2.11% 하락했다. 거래량은 4조 5816억 원으로 매우 활발한 거래가 이루어지고 있다.

펏지 펭귄은 1시간 동안 2.10% 상승하며 다섯 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 펏지 펭귄의 가격은 46원이며, 24시간 동안 0.97% 상승했다. 거래량은 6389억 5000만 원으로 활발하게 거래되고 있다.

한편, 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 2.09% 상승했다. 비트텐서는 1시간 동안 2.06% 상승했으며, 플로키는 2.05% 상승했다. 같은 시각 월드코인은 1시간 동안 2.02% 상승했고, 소닉SVM은 1.96% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
