‘맞춤옷처럼 내 입맛에 딱 맞게’ 카누 캡슐 테일러 팝업 가보니

이미지 확대 서울 종로구 ‘카누 캡슐 플래그십 스토어’ 모습. 김현이 기자

이미지 확대 직원이 로스팅 강도별로 제공된 카누 캡슐 커피 3잔을 소개하고 있다. 김현이 기자

이미지 확대 플래그십 매장 2~3층에서 이용할 수 있는 ‘카누 한 상’의 모습. 김현이 기자

“맞춤옷을 짓는 것처럼 나만의 커피 취향을 탐색한다고 생각하시면 됩니다.”지난달 30일 오후 찾은 서울 종로구 ‘카누 캡슐 플래그십 스토어’에선 체험객들이 삼삼오오 모여 직원들의 설명을 듣고 있었다. 맞춤 양복을 제작하는 테일러 숍처럼 개인의 취향에 맞는 맞춤형 커피 캡슐을 발견할 수 있다는 콘셉트의 ‘카누 캡슐 테일러 in 북촌’ 팝업이 진행 중이었다.재단사처럼 멜빵 정장을 차려입은 직원이 ‘담당 테일러’ 등장해 방문객에게 ‘테일러링 노트’를 건넸다. 노트에는 체험객이 보유한 캡슐 머신 종류를 적도록 돼 있다. 카누 캡슐은 머신에 따라 네스프레소·돌체구스토 호환 캡슐과 카누 전용 캡슐로 구분된다. 기자가 ‘없음’을 선택하자 카누 전용 캡슐을 체험하도록 안내 받았다.이제 커피 맛을 볼 시간. 직원이 로스팅 강도별 대표 캡슐 커피 3잔을 내왔다. 산미가 두드러지는 ‘브라이트 가든’, 디카페인 원두를 쓴 ‘케어링 스타 디카페인’, 진한 초콜릿 향의 ‘딥 포레스트’가 제공됐다. 이 중 가장 많이 팔리는 캡슐은 ‘딥 포레스트’다. 세 가지 중 가장 입맛에 맞는 캡슐을 고르면 직원이 노트에 산미와 보디감(입 안의 무게감)을 체크했다.다음 코스는 캡슐 탐색이다. 카누가 출시한 캡슐은 31종 가운데 원하는 한 가지를 골라 아메리카노 1잔을 마실 수 있다. 유료로 디저트를 곁들이면 2~3층 카페 공간으로 이동한다. 고른 캡슐이 다크 로스팅인지 라이트 로스팅인지에 따라 어울리는 디저트 2종이 제공되고, 방문객은 추가로 캡슐 7개를 골라 가져갈 수 있다. 통유리와 테라스로 개방감이 느껴지는 카페 안에선 멀리 북촌 한옥마을이 보여 커피 맛을 돋웠다. 테라스에서 커피를 마시던 한 방문객은 “카누 캡슐이 있는 줄 모르고 지나가다 그냥 들렀는데 생각보다 맛있다”면서 긍정적인 반응을 보였다.국내 인스턴트 커피 시장 1위 사업자인 동서식품이지만 캡슐 커피 시장에선 이제 막 인지도를 올리는 단계다. 캡슐 커피 시장 선두 주자인 네스프레소가 업계 추정 점유율 80%를 차지하고 있고, 나머지는 다양한 카페 브랜드가 캡슐 사업을 병행하는 경우가 많아 경쟁이 치열하다. 국내 캡슐 커피 시장 규모는 올해 약 5000억원 정도로 크지는 않지만 성장성이 높은 걸로 평가된다. 커피 전문점만 10만개가 넘을 정도로 커피를 즐겨 마시는 국내 소비자들의 특성 덕분이다.카누 캡슐 종류는 자체 머신용 캡슐 13가지, 타 머신 호환 캡슐 18가지로 네스프레소에 비해 많지는 않지만 블렌딩 원두와 싱글오리진 원두, 아이스 커피에 어울리는 맛, 디카페인 등으로 구색을 갖췄다. 캡슐당 원두량이 9.5g으로 경쟁사보다 1.7배 정도 많다는 점을 강조한다. 동서식품 관계자는 “이번 팝업은 카누가 한국인의 커피 취향을 가장 잘 이해하는 브랜드로 인식될 수 있도록 기획했다”라면서 “팝업 초기였던 지난달보다 방문객이 많이 늘어서 평일은 하루 평균 300~400명, 주말은 700명이 다녀가고 있다”고 설명했다.김현이 기자