美 셧다운에 고용지표 ‘깜깜이’…금리인하 기대 속 증시는 ‘랠리’

이미지 확대 뉴욕증권거래소. 연합뉴스

미국 정부 셧다운(일시 업무정지)으로 3일(현지시간) 발표 예정이었던 9월 고용지표 발표가 미뤄질 가능성이 높아진 가운데 뉴욕증시는 다시 한번 신고가 경신에 나섰다. 앞서 발표된 민간 고용지표가 하향곡선을 그렸고, 셧다운으로 인한 고용 및 소비 위축이 예상되면서 금리 인하 가능성이 높아진 영향이다.2일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 9월 실업률과 비농업 고용지표 등 발표 연기 우려 속에서도 일제히 상승했다. S&P500은 전 거래일보다 0.06% 오른 6715.35로 거래를 마치며 역대 최고가를 기록했고, 나스닥지수도 0.39% 상승하며 2만 2844.05로 장을 마감했다. 다우지수 역시 0.17% 오른 4만 6519.72로 신고가를 새로 썼다.매월 첫째주 금요일 발표되는 미국의 고용보고서가 셧다운 영향으로 발표되지 않을 가능성이 높아졌지만, 앞서 발표된 민간 고용지표들이 하향곡선을 그린 것이 금리 인하 기대감을 키웠다. 앞서 발표된 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 전미 고용보고서에 따르면 9월 민간 고용은 전달 대비 3만 2000명 감소했다. 시장은 5만명 증가를 예상했지만 정반대 결과가 나온 것이다.10월 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 인하 가능성도 한층 높아졌다. 일주일 전만 해도 87.7% 수준이었던 것이 3일 오후 4시 30분 기준 97.8%로 10%포인트 이상 치솟았다. 민간 고용지표가 하향곡선을 그린 영향에 더해 셧다운 영향으로 고용시장이 한층 불안해질 수 있단 우려까지 작용했다는 분석이다.셧다운으로 인해 대규모 소비 위축이 발생해 경기 침체로 이어질 수 있다는 관측도 금리 인하 가능성을 높였다. 공무원들은 물론, 연방정부 계약직 노동자들도 임금을 받지 못할 가능성이 높아지면서다. 김일혁 KB증권 연구원은 “셧다운 충격이 고용과 소비 위축을 가속할 가능성이 높아 금리 하방압력이 높아질 전망”이라고 예상했다.최재성 기자