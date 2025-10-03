[서울데이터랩]펌프 아스터 딕시 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 3일 1시 기준, 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 펌프다. 펌프는 현재가 10.0원으로 1시간 동안 3.45% 상승했다. 24시간 등락률은 5.06%로, 단기적으로도 긍정적인 상승세를 보이고 있다. 특히 거래량이 1조 751억 원에 달하며, 시가총액은 3조 5387억 원으로 시가총액 순위 44위를 차지하고 있다. 이는 펌프의 활발한 거래가 지속되며 투자자들의 관심이 집중되고 있음을 나타낸다.아스터는 현재가 2514원으로 1시간 동안 3.27% 상승했다. 24시간 등락률은 9.18%로, 펌프보다 더 높은 단기 상승세를 보여주고 있다. 아스터의 24시간 거래량은 1조 4495억 원이며, 시가총액은 4조 1687억 원으로 시가총액 순위 40위에 위치하고 있다. 이러한 수치는 아스터가 시장에서 강력한 존재감을 드러내고 있음을 시사한다.딕시는 현재가 1만 7490원으로 1시간 동안 2.78% 상승했다. 딕시의 24시간 등락률은 15.68%로, 주요 상승 종목 중에서 가장 높은 수치를 기록하고 있다. 거래량은 889억 6292만 원이며, 시가총액은 1조 4645억 원으로 시가총액 순위 82위에 올라 있다. 이는 딕시의 강력한 상승 모멘텀을 보여주는 지표다.한편, 에어로드롬 파이낸스는 1시간 동안 2.16% 상승했으며, 봉크는 동일한 시간 동안 2.10% 상승했다. 이더파이 역시 1시간 동안 2.10% 상승하며 주목받고 있다. 플로키는 1.95%, 도그위프햇은 1.74% 상승으로 나타났다. 같은 시각 페페는 1.63% 상승했고, 펏지 펭귄은 1.58% 상승했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자