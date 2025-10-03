[서울데이터랩]빅테크 7종목, 뉴욕 증시에서 안정적 흐름

이미지 확대

2일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 안정적인 흐름을 보였다. 일부 종목은 소폭 상승했으며, 다른 종목들은 보합세를 유지했다.엔비디아(NVDA)는 0.88% 상승하여 188.89달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 0.66% 상승하며 257.13달러로 마감했다. 메타(META)는 1.35%로 상승세를 보이며 727.05달러에 거래됐다.마이크로소프트(MSFT)는 0.76% 하락하며 515.74달러로 거래를 마쳤다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.81% 상승하여 222.41달러에 거래됐다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.32% 상승하여 245.69달러에 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 1.44% 상승하며 338.18달러로 장을 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래대금은 610억 달러로 약 85조 8,413억원에 달했다. 엔비디아는 257억 달러, 약 36조 2,127억원의 거래대금을 기록했다. 마이크로소프트의 거래대금은 109억 달러, 약 15조 3,563억원에 이르렀다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 42.07%에 달했다.정연호 기자